Abbas Araghchi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão. EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL

Internacional

Irão reabre Ormuz em dois dias se EUA aceitar condições

Num quadro em que a hipótese de um ataque norte-americano é cada vez mais discutida, Teerão mostra-se disponível para negociações e Khamenei delega poderes ao governo.