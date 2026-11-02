Abbas Araghchi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão.
Abbas Araghchi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão.EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL
Internacional

Irão reabre Ormuz em dois dias se EUA aceitar condições

Num quadro em que a hipótese de um ataque norte-americano é cada vez mais discutida, Teerão mostra-se disponível para negociações e Khamenei delega poderes ao governo.
César Avó
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