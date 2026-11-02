Irão reabre Ormuz em dois dias se EUA aceitar condições

O Irão está disposto a reabrir o estreito de Ormuz à navegação livre em apenas dois dias, fruto de discussões “muito intensas” em curso com os Estados Unidos, através de mediadores, com o intuito de tentar evitar o retomar das hostilidades. “Tendo em conta a sensibilidade e a gravidade da situação atual, as consultas e deliberações são muito intensas”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi, em entrevista à agência Irna. Junte-se a informação prestada pelo presidente Masoud Pezeshkian de que o guia supremo Mojtaba Khamenei “delegou alguns poderes ao governo” no que respeita às negociações. O plano anterior de Teerão previa a reabertura do estreito de Ormuz em sete dias. Ao que se sabe, o atual mantém o condicionamento a reabertura da via marítima a um cessar-fogo em todas as frentes na região, ao descongelamento dos seus ativos detidos no estrangeiro, à suspensão das sanções ao setor petrolífero, e ao fim do bloqueio naval americano aos seus portos. E há mais uma exigência: a aceitação do “novo itinerário acordado entre o Irão e Omã para o trânsito pelo estreito de Ormuz”, conforme anunciado por Araghchi à Al Jazeera. .“Se forem aceites e cumpridas as exigências legítimas do Irão, existe a possibilidade de que todo o plano seja posto em prática num prazo de dois dias, seja restabelecida a segurança no estreito de Ormuz e comece o processo de negociações.”Esmail Baghaei, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.As declarações do chefe da diplomacia iraniana dão-se no seguimento de alguns progressos no campo diplomático e, em paralelo, a renovadas ameaças a Teerão. No domingo, um dia depois de não ter chegado a acordo com Benjamin Netanyahu sobre o regresso da guerra o quanto antes, como defendido pelo israelita, isto segundo o site Axios, Donald Trump voltou a deixar no ar a hipótese de o cessar-fogo se desvanecer. “A única razão pela qual ainda não terminei com o Irão é porque quero ser simpático. Mas vamos ter de, em algum momento, lhes dar uma grande martelada”, disse no domingo durante um comício em Iowa. Há dias, o vice-presidente dos EUA escreveu uma carta ao secretário do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Mohsen Rezaei. Segundo o Wall Street Journal, a mensagem de J.D. Vance apelava para negociações diretas com o tema do nuclear à mesa, embora não mencionasse termos específicos para a paz, mas antes um “quadro para negociações”. O objetivo é, segundo uma fonte citada pelo jornal nova-iorquino, reunir argumentos para “convencer Trump a não dar a ordem final para um ataque rápido e intenso ao Irão nas próximas semanas”. O referido Rezaei aparenta ter ganhado preponderância, ao ponto de ter mantido na segunda-feira uma conversa telefónica com o presidente russo Putin. Não por acaso, no mesmo dia a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo considerou “alarmantes” os sinais de que um novo ataque ao Irão pode estar para breve. Maria Zakharova disse ainda que “a trágica experiência dos últimos meses demonstra que aventuras militares”, referindo-se ao Irão como vítima, “são impotentes para quebrar a vontade do povo iraniano de defender a soberania e a independência do seu país”.Israel retira de HebronO exército israelita saiu de Hebron depois de ter concluído uma operação que obrigou à deslocação de mais de 3 mil palestinianos, os quais, ao regressarem às suas casas, as encontraram saqueadas, testemunhou a AFP. O exército tinha entrado há dez dias na cidade, a maior da Cisjordânia sob ocupação, na sequência de um ataque num posto de controlo próximo que matou dois soldados israelitas. O ataque terrorista foi atribuído ao Hamas, embora este não o tenha reivindicado. O bairro de onde eram originários os dois atacantes, mortos durante o ataque, foi isolado e esvaziado dos seus habitantes, cerca de 500 famílias. Segundo o Tsahal - as forças israelitas -, a operação que virou as casas do avesso permitiu apreender “quatro armas e vários coletes à prova de balas”..Irão: Dois petroleiros colidem com minas em Ormuz, quando decorrem negociações de paz\n\n\n.Irão. Emirados esperam um avanço diplomático mas preparam-se para "o pior" entre Teerão e Washington.Oposição acusa Netanyahu de brincar com o Irão por “medo de derrota eleitoral”