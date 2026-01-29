Exilados iranianos celebram em Bruxelas a classificação da Guarda Revolucionária como organização terrorista.
Exilados iranianos celebram em Bruxelas a classificação da Guarda Revolucionária como organização terrorista. OLIVIER MATTHYS / EPA
Internacional

Irão quer evitar ataque dos EUA com a ajuda da Turquia, mas está a preparar-se para uma guerra

MNE de Teerão e Ancara, que tem falado com os EUA, reúnem-se sexta-feira. Líder iraniano avisa que o país deve preparar-se para a guerra e Hegseth diz que tropas estão prontas para ordens de Trump.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Estados Unidos
Irão
Recep Tayyip Erdogan
Masoud Pezeshkian
Turquia
edição impressa
Pete Hegseth

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt