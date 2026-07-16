Mural anti-americano em Teerão.
Mural anti-americano em Teerão.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão pede a houthis para prepararem fecho de entrada do Mar Vermelho

Grupo iemenita já colocara mísseis e drones junto a estreito de Bab el-Mandeb em nova ameaça a abastecimento global de energia.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Internacional
Irão
Petróleo
Houthis
Mar Vermelho
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt