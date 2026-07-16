Irão pede a houthis para prepararem fecho de entrada do Mar Vermelho

Há já algum tempo que os houthis estavam a posicionar mísseis e drones, tendo concluído os preparativos para atacar os navios que passem pelo estreito de Bab el-Mandeb, a porta de entrada para o Mar Vermelho. Só faltava mesmo a luz verde de Teerão. Segundo a Reuters, as autoridades iranianas terão ontem pedido ao grupo iemenita para estar preparado para fechar a passagem imediatamente se os EUA atingirem a sua infraestrutura energética - numa nova ameaça ao abastecimento global de petróleo e gás natural. A ideia, confirmaram três fontes, duas delas iranianas, à Reuters, terá vindo a ser discutida pela liderança da República Islâmica e a mensagem terá agora sido transmitida aos aliados houthis do Irão. Com o Estreito de Ormuz já encerrado, quaisquer ataques dos houthis a navios ou portos no Mar Vermelho deixariam as duas principais rotas de exportação de petróleo do Médio Oriente interrompidas ao mesmo tempo, abrindo nova frente tanto na crise energética como no conflito mais do Irão com os EUA.Num sinal de escalada de tensões na região, os houthis lançaram mísseis contra a Arábia Saudita após acusarem o reino de ter bombardeado um aeroporto sob seu controlo na segunda-feira. A trégua entre o reino e o grupo iemenita durava há quatro anos. Nas últimas horas também a retórica entre Washington e Teerão subiu de tom. Depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter avisado que os EUA poderão atacar pontes e centrais elétricas no Irão na próxima semana caso não seja alcançado um acordo, Teerão respondeu com a ameaça de destruir infraestruturas americanas na região.Os avisos de Teerão referem-se também ao estreito de Ormuz, reiterando a soberania do país na gestão da importante rota marítima. “Em caso algum permitiremos que os Estados Unidos, enquanto país estrangeiro e extrarregional, interfiram no estreito de Ormuz”, sublinhou Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do comando central das Forças Armadas iranianas. “Esta é a linha vermelha intransponível do Irão”, frisou.As ameaças de Teerão surgiram após nova noite de ataques americanos. O Comando Central dos EUA disse ter atacado “centros de comando iranianos, instalações de defesa aérea, capacidades de mísseis e drones, e instalações de vigilância costeira”, para fragilizar, “ainda mais, a capacidade do Irão de ameaçar marinheiros inocentes que tripulam embarcações comerciais que transitam pelo estreito de Ormuz”.A ofensiva militar dos EUA e o novo bloqueio aos portos iranianos levou Teerão a responder com ataques contra o Bahrein e o Kuwait. Irão também reivindicou ataques contra a Jordânia..Irão ameaça atacar infraestruturas da região e avisa: estreito de Ormuz é "linha vermelha intransponível"