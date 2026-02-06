Irão descreve como "um bom começo" negociações com os EUA em Omã. E diz que vão continuar

As negociações entre o Irão e os EUA, que decorreram esta sexta-feira (6 de fevereiro) em Omã, foram "um bom começo" e vão continuar, disse o chefe da diplomacia iraniano, Abbas Araghchi. Os enviados norte-americanos ainda não reagiram ao encontro. "Foi um bom começo para as negociações. E há um entendimento sobre a continuação das conversações", afirmou Araghchi à televisão estatal iraniana, acrescentando que a forma como estas vão continuar será decidida posteriormente após consultas. "Se este processo continuar, acredito que chegaremos a uma boa estrutura para um entendimento", indicou. Araghchi não reuniu diretamente com os enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner (este último genro do presidente Donald Trump), mas as conversações foram feitas indiretamente através da mediação de Omã. O chefe da diplomacia omanense, Badr Albusaidi, confirmou que o seu país mediou "conversas muito sérias" entre o Irão e os EUA."Foi útil para esclarecer o pensamento iraniano e norte-americano e identificar áreas para possíveis progressos", escreveu Albusaidi nas redes sociais, partilhando fotos tanto com Araghchi como com Witkoff e Kushner."Pretendemos reunir-nos novamente em breve, e os resultados serão analisados cuidadosamente em Teerão e Washington", acrescentou, sem fornecer um calendário exato para a próxima ronda de discussões.Segundo Araghchi, o nuclear iraniano foi o único tema em cima da mesa, apesar de os norte-americanos quererem discutir outros temas..Nem nos temas a negociar há acordo entre EUA e Irão