Marco Rubio deixou claro que quer discussões alargadas e não apenas sobre o nuclear.EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Nem nos temas a negociar há acordo entre EUA e Irão

Washington quer falar dos mísseis iranianos e do apoio a vários grupos armados no Médio Oriente, mas Teerão só aceita dialogar sobre o nuclear. Conversas estão previstas para sexta, 6 de fevereiro.
Susana Salvador
