Um marinheiro do porta-aviões Abraham Lincoln observa um F-18 a aterrar.
Um marinheiro do porta-aviões Abraham Lincoln observa um F-18 a aterrar. MARINHA DOS EUA
Internacional

Irão contradiz Vance e Trump sobre as inspeções nucleares

Teerão nega ter pedido uma inspeção à AIEA e rejeita “enriquecer os agricultores norte-americanos” com a libertação dos ativos congelados. Hegseth pede 80 mil milhões para cobrir os custos da guerra.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
edição impressa
J.D. Vance
negociações de paz
EUA-Irão
Diário de Notícias
www.dn.pt