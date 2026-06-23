Irão contradiz Vance e Trump sobre as inspeções nucleares

Em mais um capítulo da guerra da comunicação, e depois de, na véspera, o vice-presidente e o presidente dos Estados Unidos terem afirmado que as autoridades do Irão solicitaram à Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) a visita de inspetores às instalações bombardeadas no ano passado, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros desmentiu aquela informação. “Não tivemos qualquer reunião com o diretor-geral da AIEA, e também não prevemos que a agência inspecione as instalações nucleares iranianas danificadas pela agressão militar americana e sionista”, disse o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baghaei. J.D. Vance afirmara na véspera, no final das negociações entre os chefes das delegações, na Suíça, que o alegado convite do Irão aos inspetores nucleares da ONU era “um grande marco para o povo norte-americano e o primeiro passo para a desnuclearização permanente, ou para pôr fim permanentemente a um programa de armas nucleares no Irão”. No seu encalço, Donald Trump regozijou-se com a notícia e o seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, levantou temporariamente as sanções ao comércio do petróleo iraniano. Já depois do comentário do assessor iraniano, o presidente dos EUA reiterou que o Irão aceitou “total e completamente inspeções nucleares ao mais alto nível”. E concluiu: “Se não tivessem concordado com isto, não haveria mais negociações”, escreveu na sua rede, Truth Social. Horas depois, confrontado por um jornalista sobre o tema, disse: “Eles estão errados, eles sabem que estão errados. Confidenciaram-nos, e temos isso confirmado a 100 por cento.”As negociações prosseguiram na Suíça. O Irão comunicou na terça-feira de manhã que as conversações técnicas entre as delegações do seu país e do Irão, mediadas pelo Paquistão e pelo Qatar, chegaram ao fim. E, na sequência das negociações de domingo, “foi decidido criar quatro grupos de trabalho sobre a suspensão das sanções, o nuclear, a reconstrução e o desenvolvimento económico [do Irão], bem como um grupo de acompanhamento”, declarou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Kazem Gharibabadi, citado pela agência de notícias IRNA.Teerão rejeitou ainda o teor de outra declaração do vice-presidente, esta sobre o destino dos ativos congelados. Vance disse que os EUA deveriam ter uma palavra sobre o assunto para prevenir que o dinheiro acabe nas mãos de terroristas, e sugeriu que o dinheiro poderia ser trocado por cereais do seu país. “É curioso que a filosofia e o objetivo da guerra, que era destruir a civilização iraniana e provocar o colapso do Irão, acabe por enriquecer os agricultores americanos”, comentou Baghaei. “O Irão é o único país que decide o que fazer com esses ativos”, disse por sua vez o embaixador do Irão em Genebra, Ali Bahreini. Segundo a Al Jazeera, teria sido aprovado o descongelamento de 12 mil milhões de dólares em fundos iranianos. Durante o período de negociação de 60 dias, poderia ser desbloqueada igual quantia. E, se as partes chegarem a um acordo final, o valor dos fundos libertados poderia subir, segundo os relatos, até 50 mil milhões de dólares..80Mil milhões de dólares é a quantia que o Departamento da Guerra dos EUA pede ao Congresso para financiar os custos da Operação Fúria Épica..Nos EUA, o secretário da Guerra Pete Hegseth começou a dizer aos senadores que o Pentágono necessita de 80 mil milhões de dólares para cobrir os custos da guerra. No mês passado, ao ser ouvido no Congresso, o secretário tinha estimado a fatura em 29 mil milhões, mas não incluía os custos das reparações e da reconstrução das bases dos EUA atingidas nos últimos meses no Médio Oriente. À parte, a administração Trump quer para 2027 um orçamento para a Defesa de 1,5 biliões de dólares, um acréscimo de quase 50% face ao corrente. O plano para retirar os navios com 11 mil tripulantes no Golfo Pérsico está a ser posto em prática em cooperação com o Irão, Omã, os EUA e a indústria marítima, disse o secretário-geral da Organização Marítima Internacional, Arsenio Dominguez. Na segunda-feira, 39 navios atravessaram o estreito. Antes da guerra, cerca de 100 navios por dia faziam a travessia.