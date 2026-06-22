O vice-presidente dos EUA (à esq.) e os primeiros-ministros do Paquistão e do Qatar.
O vice-presidente dos EUA (à esq.) e os primeiros-ministros do Paquistão e do Qatar. EPA/URS FLUEELER / POOL
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Irão aceita inspeções nucleares e EUA levanta sanções ao petróleo

Vice-presidente norte-americano congratula-se com o sucesso das “bases lançadas” na Suíça, onde equipas técnicas vão prosseguir as discussões do memorando de entendimento.
César Avó
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