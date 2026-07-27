Irmã do líder norte-coreano rejeita apelos da ASEAN à desnuclearização: "Um sonho louco, estúpido e tolo"

Kim Yo-jong, poderosa irmã do líder norte-coreano, criticou esta segunda-feira (27 de julho) a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) por defender a desnuclearização da Península Coreana. "Um sonho louco, estúpido e tolo", afirmou num comunicado.O bloco regional da ASEAN expressou a sua "grave preocupação" na semana passada com o programa de armas nucleares da Coreia do Norte e apelou ao diálogo para "alcançar a paz e a estabilidade duradouras numa Península Coreana desnuclearizada".A irmã de Kim Jong-un manifestou, segundo a agência norte-coreana KCNA, o seu "forte desagrado pela atitude abertamente hostil do fórum de seguir a liderança dos EUA na 'desnuclearização'" e ignorar a Constituição norte-coreana."É uma falha de pensamento estratégico e lógico e uma manifestação de um sonho louco, estúpido e tolo continuar a agarrar-se à 'desnuclearização da Península Coreana', que já perdeu todo o significado conceptual e prático", acrescentou.Na revisão da Constituição de 2012, a Coreia do Norte autoproclamou-se como uma "potência nuclear" no preâmbulo do texto, mas em setembro de 2023 inscreveu definitivamente no texto esse estatuto, com a integração do desenvolvimento e da política de expansão de armas nucleares. As declarações de Kim Yo-jong surgem depois de, no fim de semana, ter sido assinalado o 73.º aniversário do Armistício que pôs fim à Guerra da Coreia (oficialmente nunca foi assinado um acordo de paz e Norte e Sul continuam em guerra).A KCNA divulgou esta segunda-feira (27 de julho) imagens da visita de Kim Jong-un aos memoriais de guerra. O líder norte-coreano visitou cemitérios, encontrou-se com veteranos e depositou flores nos túmulos, insistindo na ideia de uma "grande vitória" na guerra de 1950-1953.A filha, conhecida como Ju Ae, que se suspeita esteja a ser preparada como sucessora, esteve ao lado do pai durante estas visitas. É a primeira vez que participa nas homenagens por ocasião do aniversário do Armistício, segundo as autoridades sul-coreanas que seguem de perto o que se passa no norte. .Xi e Kim empenhados em reforçar os laços entre a China e a Coreia do Norte.Coreia do Norte. Irmã de Kim Jong-Un avisa que programa nuclear do país é “absolutamente inegociável”