Kim Jong-un, junto com a filha e a mulher, no aniversário do 73.º aniversário do Armistício, em fotos partilhadas pela agência de notícias estatal KCNA.
Kim Jong-un, junto com a filha e a mulher, no aniversário do 73.º aniversário do Armistício, em fotos partilhadas pela agência de notícias estatal KCNA.FOTO/DR/KCNA
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Irmã do líder norte-coreano rejeita apelos da ASEAN à desnuclearização: "Um sonho louco, estúpido e tolo"

Kim Yo-jong reagiu esta segunda-feira (27 de julho) à preocupação expressa pela ASEAN na semana passada. Kim Jong-un voltou a surgir ao lado da filha e provável herdeira no aniversário do Armistício.
Susana Salvador
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