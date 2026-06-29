Investigação encontra pelo menos 117 cães em valas comuns, com vestígios de terem sido abatidos a tiro nos EUA

As autoridades da Califórnia desenterraram na sexta-feira pelo menos 117 cães em estado de decomposição depois de terem sido mortos, muitos deles com tiros, na sequência de uma investigação que envolve uma organização de resgate de animais.De acordo com o gabinete do xerife do condado de Humboldt, os cadáveres foram descobertos durante as buscas ao abrigo Miranda's Rescue, na cidade de Fortuna, no norte do estado norte-americano da Califórnia, onde eram procuradas provas de que inúmeros cães tinham sido enterrados em valas comuns.No total foram encontrados 117 conjuntos de restos mortais de cães em dois locais, perto de duas dúzias de crânios, centenas de ossos e cerca de 600 coleiras.Em comunicado, o xerife William Honsal revelou que a investigação está "apenas a começar", falando mesmo numa "cena horrível" que "não será esquecida".O gabinete do xerife revelou ainda que em abril recebeu uma denúncia de fraude, abuso e crueldade contra animais neste abrigo, tendo encaminhado o caso para a Divisão de Crimes Graves.Num primeiro mandado de buscas no dia 1 de maio, foram apreendidas provas que indicavam que um "número significativo" de animais entregues ao abrigo não tinha sido localizado.Um segundo mandado executado na semana passada levou a esta descoberta macabra. Dos 71 corpos que puderam examinar no local, os veterinários forenses determinaram que “muitos dos animais apresentavam evidências de fragmentos de bala”.“O Gabinete do Xerife do Condado de Humboldt compreende o desejo do público por responsabilização e justiça. No entanto, temos a responsabilidade conduzir uma investigação completa, imparcial e juridicamente sólida, garantindo que os direitos constitucionais e legais de todos os envolvidos sejam protegidos durante todo o processo”, disse ainda o gabinete do xerife em comunicado.Até ao momento, ainda não foi formulada qualquer acusação.