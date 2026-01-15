Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A noite foi de mais protestos em Minneapolis.
A noite foi de mais protestos em Minneapolis.FOTO: EPA/Olga Fedorova
Internacional

‘Insurrection Act’. Trump ameaça invocar lei de 1807 para travar protestos anti-ICE em Minneapolis

Presidente reagiu após um agente do ICE ter ferido na perna um cidadão venezuelano que fugiu à detenção. Episódio ocorreu uma semana após a morte de Renee Good por outro agente.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
edição impressa
Minneapolis
ICE

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt