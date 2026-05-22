Incêndio seguido de explosão num estaleiro em Nova Iorque faz 16 feridos, dos quais três em estado grave

sUm incêndio seguido de explosão num estaleiro em Staten Island, na cidade de Nova Iorque, fizeram pelo menos 16 feridos, dos quais três em estado grave, de acordo com os bombeiros daquela cidade norte-americana.Segundo a AP, foi dado o alerta às 15h30 locais (20h30 em Portugal continental) para dois trabalhadores que estariam presos num espaço confinado no cais, tendo os bombeiros seguido para o local onde então encontraram um incêndio no porão de uma estrutura metálica no cais, de acordo com Joanne Mariano, assessora de imprensa dos bombeiros.Os bombeiros estavam a combater o incêndio há cerca de 50 minutos quando se verificou uma grande explosão.As equipas de emergência contabilizaram 16 feridos, incluindo três em estado grave: dois bombeiros e um civil.Até ao momento ainda não se sabe se há vítimas mortais e as causas que estiveram na origem do incêndio e da explosão ainda está a ser investigada.