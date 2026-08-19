Incêndio em hotel na cidade indiana de Calcutá causa pelo menos nove mortos

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira, 19 de agosto, num hotel em Calcutá provocou a morte a pelo menos nove pessoas e ferindo seis na capital do estado de Bengala Ocidental, na Índia, informou a polícia local.

O fogo começou por volta das 01h45 hora local (21h15 de terça-feira em Lisboa) num hotel no centro de Calcutá, perto da sede do Quartel de Bombeiros de Bengala Ocidental, noticiou a agência de notícias Press Trust of India (PTI).

Cinco veículos de combate a incêndios foram mobilizados para dominar as chamas, enquanto equipas da polícia e de gestão de desastres efetuaram operações de resgate, refere a notícia. Os feridos foram transportados para um hospital próximo para receberem tratamento.

Os bombeiros tiveram dificuldade em alcançar as pessoas presas nos andares superiores, uma vez que uma fumaça densa envolveu o edifício, disse um oficial da polícia à agência de notícias. O incêndio acabou por ser dominado, acrescentou o oficial.

As autoridades afirmaram que o foco imediato passava por resgatar qualquer pessoa que ainda estivesse presa no interior e por investigar a causa do incêndio, que não foi imediatamente apurada.

Pelo menos nove pessoas tiveram a morte confirmada, mas o número de vítimas mortais pode vir a aumentar, informou a polícia à PTI.

Incêndios mortais, frequentemente associados a falhas elétricas ou à explosão de botijas de gás, são comuns na Índia, onde os investigadores apontam com frequência para falhas de segurança e para a aplicação inadequada das normas contra incêndios como fatores que contribuem para a recorrente perda de vidas.

Na segunda-feira, um incêndio num hotel na cidade-templo de Tarapith, também no estado de Bengala Ocidental, causou pelo menos sete mortos e deixou várias outras pessoas em estado grave.

Em dezembro, pelo menos 25 pessoas morreram depois de um incêndio ter deflagrado numa popular discoteca no estado de Goa, no oeste do país.