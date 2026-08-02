Barco incendiou ao largo da ilha de Madura
Barco incendiou ao largo da ilha de MaduraEPA/BASARNAS HANDOUT
Internacional

Incêndio em ferry na Indonésia provoca pelo menos cinco mortos e 41 desaparecidos

Embarcação transportava 271 passageiros e tripulantes e incendiou-se ao largo da ilha de Madura
Rui Frias
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Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 41 continuam desaparecidas na sequência de um incêndio a bordo de um ferry ao largo da ilha indonésia de Madura, informou este domingo (2 de agosto) a Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia.

De acordo com a mesma entidade, a embarcação transportava 271 passageiros e tripulantes. Até ao fim da manhã deste domingo, 225 pessoas tinham sido resgatadas, enquanto prosseguiam as operações de busca pelos desaparecidos.

Num comunicado, a agência indicou que a operação de salvamento "continua em curso", mobilizando meios para localizar as pessoas que ainda não foram encontradas.

O ferry fazia a ligação entre a cidade de Surabaya, na província de Java Oriental, e Makassar, capital da província de Sulawesi do Sul.

A investigação ao incidente está em curso e as autoridades ainda não determinaram as causas do incêndio, que deflagrou na manhã de domingo.

A ilha de Madura situa-se ao largo da costa nordeste de Java e é servida regularmente por ligações marítimas entre várias ilhas do arquipélago indonésio.

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