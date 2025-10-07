“Imposto sobre rendimento começou quando ricos aceitaram pagá-lo, na I Guerra Mundial, nos EUA ou em França”

Elon Musk lidera a lista de multimilionários da revista Forbes. A sua extraordinária fortuna ultrapassa o PIB de mais de 100 países. Mas é uma fortuna que não herdou. Devemos admirar o espírito empreendedor do fundador da Tesla?A imagem de Elon Musk é agora distorcida pelos seus compromissos políticos e pelas dificuldades daí decorrentes: um desentendimento com o presidente Trump, a queda nas vendas de veículos e a dificuldade de capitalizar o seu investimento na rede social X. Mas antes disso, este gestor era considerado um dos melhores organizadores, um grande criativo e um trabalhador esforçado. O planeta inteiro procurava entender a chave do seu sucesso. Os financeiros afluíram para adquirir os seus títulos, e ele é um verdadeiro guru do futuro dos Estados Unidos, moldando os sonhos da humanidade com o projeto de viagens interplanetárias. Marte tornou-se um horizonte possível para ele. Tudo isto contribuiu para que conquistasse uma base de fãs disposta a segui-lo, mesmo nas suas experiências políticas altamente aventureiras. As suas qualidades de liderança são, portanto, inegáveis, mesmo que o seu sentido de história seja mais questionável. Para o historiador, é inegavelmente um dos ricos que estão a fazer história, que estão a mudar a lógica das sociedades.O ranking da Forbes inclui vários líderes de empresas ligadas ao digital. Será que o novo segredo da riqueza está na internet?Sim, desde os anos 2000, as empresas do setor digital têm gerado riqueza significativa e concentrado montantes cada vez maiores de capital. Estão na vanguarda dos investimentos. A primeira fortuna deste tipo foi a de Bill Gates, que durante algum tempo se afirmou como o homem mais rico do mundo. Mas, durante muito tempo, as fortunas do petróleo e do mercado imobiliário dominaram o panorama americano. Os recentes desenvolvimentos em torno do GAFAM [Google, Apple, Facebook agora Meta, Amazon e Microsoft] são um sinal de uma mudança para sectores que são fontes de lucros poderosos e rápidos, embora com riscos de fracasso. As startups representam claramente esta lógica de foco na vanguarda inovadora da economia. A Open AI é um exemplo desta concentração de recursos financeiros em campeões.Durante muito tempo, os multimilionários nestas listas eram geralmente americanos. Hoje, existem muitos chineses e indianos. É possível atualmente ser rico em qualquer país?Sim, é por isso que senti que era necessário abordar a questão dos verdadeiramente ricos a nível global. Porque, desde a década de 1980, também se encontram multimilionários no Sul Global, mesmo nos países comunistas. De facto, durante alguns anos, a China teve mais multimilionários do que os Estados Unidos. E mesmo África, o continente mais pobre, tem multimilionários que se estão a tornar importantes investidores e a desempenhar um papel na remodelação do panorama social.Rockefeller e Rothschild. Existe alguma razão para estes nomes serem sinónimos de grande riqueza?No passado, os muito ricos gozavam de grande poder económico e político e estavam inscritos no tempo pelo seu papel cultural. Os Rockefeller e os Rothschild compensaram as políticas culturais deficientes da sua época. Com o seu dinheiro, financiaram pintores, arquitetos, criações musicais e teatrais, fundaram museus e pagaram por apresentações excecionais. Mas não se deixe enganar: mesmo sob o Império Romano, os ricos eram recordados pelo povo pela sua generosidade e pelos edifícios que deixaram como legado. Tal como em Roma, o rico Céstio mandou construir para si um túmulo que ainda hoje admiramos: uma pirâmide. Tornou-se famoso pelos banquetes sagrados que organizava. E em Nova Iorque, não há MoMA sem a Sra. Rockefeller.No passado, na era pré-industrial, os ricos eram sempre os reis e os imperadores, ou outros poderiam ser magnatas?Sim, durante muito tempo, em monarquias como Portugal, Espanha, Inglaterra ou França, o homem mais rico era aquele que ocupava a posição política mais elevada. Isso era verdade. O rei detinha as terras e os feudos e distribuía-os em seu próprio benefício. A riqueza era sobretudo imobiliária. É claro que alguns banqueiros se aproveitavam ocasionalmente da necessidade de dinheiro do rei para, em troca, fazerem fortunas. Mas quando se elevavam demasiado, o rei mandava-os prender e reaver os seus bens sob falsos pretextos. Foi o caso de Jacques Coeur, o maior financeiro do seu tempo, finalmente derrotado por Carlos VII no século XV. E mais tarde, com os Fugger, estes banqueiros germânicos foram arruinados pela falência de Filipe II de Espanha, mas, graças à sua riqueza, obtiveram a nobreza. A revolução industrial e o capitalismo financeiro mudaram tudo no século XIX. A partir de então, o vínculo entre a terra e as grandes fortunas foi-se enfraquecendo. Foram os produtores e distribuidores que ascenderam aos níveis mais elevados, com banqueiros ainda presentes: Krupp, Thyssen, Schneider, Lafitte, Zaharoff e, mais tarde, Gulbenkian..Uma personalidade como o espanhol Amancio Ortega, fundador da Zara, que surgiu do nada, surpreende-o por estar entre os mais ricos há muitos anos?Representa um tipo de fortuna típica dos anos 1990: a grande distribuição. Em França, nessa altura, os proprietários de grandes armazéns e hipermercados estavam no topo, com as famílias Mulliez (Auchan) e Defforey (Carrefour)... E a moda continua a ser rentável, como demonstram o grupo Hermès, Bernard Arnaud (LVMH) e Wertheimer (Chanel). Amancio Ortega representa essas duas tendências, em risco com a concorrência das marcas de baixo custo na internet.Os oligarcas russos são famosos por serem oriundos de uma Rússia que, durante a era soviética, supostamente não tinha ricos nem pobres?A União Soviética, de facto, tinha poucos ricos. O primeiro milionário chegou na década de 1980. O poder político sugou tudo do sistema e concedeu aos seus líderes pequenos benefícios sociais e humanos. Os oligarcas emergiram do desmantelamento deste sistema. Assumem o controlo de setores inteiros do sistema através de amizades políticas e operam como uma espécie de máfia. Desde que chegou ao poder, Putin retomou o seu controlo. Todos dependem da sua boa vontade. São as ferramentas de uma economia agora organizada em torno da ditadura e centrada na guerra. Mantêm um nível de riqueza muito elevado num país que se tornou extremamente desigual desde a queda do comunismo.O livro fala de dez mil homens e mulheres ultra-ricos que vivem na opulência, enquanto metade da humanidade vive na miséria ou espera sempre ansiosamente pelo final do mês para receber o seu salário. Há aqui alguma questão de imoralidade?Essa é a questão atual. A globalização aumentou a riqueza global, mas os seus efeitos não foram os mesmos para todos. Aproximadamente mil milhões de pessoas escaparam ao risco de fome e pobreza extrema. Algumas classes médias emergiram. Mas, acima de tudo, um pequeno grupo de multimilionários proliferou. A questão não é apenas moral. É, acima de tudo, de eficiência social. Na globalização, estas dez mil pessoas ricas impulsionaram o investimento e o crescimento. Hoje, num mundo que se fecha atrás das suas fronteiras, com a ascensão do populismo, parecem menos úteis. As pessoas preferem a velha ferramenta dos Estados autoritários para distribuir a escassez...Apoia os impostos especiais para os ricos?Em França, há tantos impostos que as soluções fiscais me parecem sempre arriscadas. Falta-nos imaginação. Poderíamos criar um empréstimo obrigatório com pagamento diferido. Ou pedir aos muito ricos que invistam em setores prioritários, com a responsabilidade de o tornar um sucesso. Acima de tudo, precisamos de obter a sua concordância. Esquecemo-nos que o imposto sobre o rendimento começou quando os ricos aceitaram pagá-lo, durante a Primeira Guerra Mundial, em países como os Estados Unidos e a França. Não havia fiscalização nem controlo. A abordagem era voluntária.Do Rolls-Royce ao caviar Beluga, passando pelas mais prestigiadas marcas de champanhe, é o consumo que define uma pessoa rica, ou existem ascetas ricos?O consumo continua a ser um marcador: acesso ao luxo. Até o ascetismo pode ser um luxo. É o luxo do Silicon Valley e do setor digital. Mas, mesmo assim, viajam de jato, mesmo que tenham casas feitas de materiais ecológicos, como Bill Gates. A escolha é o seu verdadeiro luxo, o seu verdadeiro prazer, a sua liberdade suprema.Existem pessoas ricas cuja generosidade é admirável?Temos dificuldade em admitir, mas grandes fundações de arte como o MoMA não existiriam sem elas. No México, o Museu Soumaya, fundado por Carlos Slim, o bilionário das telecomunicações, é outro exemplo, independentemente das críticas que se possam fazer ao seu gosto eclético. Permite que os jovens mexicanos sejam expostos à arte. Outras pessoas ricas são fundadoras de grandes hospitais, como Edmond Safra... Doou toda a sua fortuna a uma fundação para trabalhar para o bem comum. A generosidade de alguns é impressionante.Qual é o maior medo dos ricos: uma revolução?Não, a revolução é sempre localizada. É possível escapar-lhe. É por isso que os ricos têm sempre acesso aos meios de transporte mais rápidos. O seu medo é pessoal: a ruína e a degradação. 