“Imposto sobre rendimento começou quando ricos aceitaram pagá-lo, na I Guerra Mundial, nos EUA ou em França”
Bernardes Franco
Historiador francês Fabrice d’Almeida vem a Lisboa 6.ª-feira apresentar na Universidade Aberta o livro 'História Mundial dos Ricos', em sessão especial do Seminário Internacional de Estudos Globais.
Leonídio Paulo Ferreira
