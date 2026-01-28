O momento depois do ataque.
O momento depois do ataque.DR
Internacional

Ilhan Omar: congressista criticada por Trump atacada por apoiante do presidente

Um homem com cadastro na polícia e mensagens nas redes sociais de apoio ao republicano lançou uma substância desconhecida contra a democrata de origem somali.
Susana Salvador
