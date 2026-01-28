Ilhan Omar: congressista criticada por Trump atacada por apoiante do presidente

O homem que foi detido depois de lançar uma substância desconhecida contra a congressista democrata Ilhan Omar, várias vezes criticada por Donald Trump, é um apoiante do presidente norte-americano e tem antecedentes criminais. Anthony Kazmierczak, de 55 anos, foi condenado por furto de veículos em 1989 e já foi detido várias vezes por conduzir embriagado. Nas redes sociais partilhou várias mensagens de apoio a Trump.O ataque à congressista do Minnesota de origem somali ocorreu na terça-feira (27 de janeiro) à noite, num evento com eleitores em Minneapolis. Ilhan Omar defendeu o fim do ICE (Serviços de Imigração e Fiscalização Aduaneira) após a morte de dois norte-americanos nos protestos contra a presença desta força na cidade.. A democrata estava num pódio e o suspeito lançou o líquido que tinha numa seringa, sendo detido de imediato. A substância ainda não foi identificada, com testemunhas a falar num cheiro avinagrado. Nenhuma das pessoas na sala teve uma reação física imediata, tendo Ilhan Omar continuado a falar durante mais 25 minutos. “Estou bem. Sou uma sobrevivente, por isso este pequeno agitador não me vai intimidar e impedir de fazer o meu trabalho. Não deixo que os bullies ganhem”, escreveu depois no X.Ilhan Omar, que fugiu à guerra na Somália em criança e viveu num campo de refugiados, é alvo dos ataques de Trump desde que entrou no Congresso, em 2019. A situação no Minnesota, com o escândalo de fraude a envolver imigrantes somalis e a operação do ICE, reforçou os ataques do presidente. Trump quer que seja investigada, alegando que ela vale “mais de 30 milhões de dólares” e “é impossível que essa riqueza tenha sido acumulada legalmente com o salário de um político”.Esta quarta-feira (28 de janeiro), questionado sobre o que aconteceu, o presidente insistiu: “Acho que ela é uma fraude”, alegando que provavelmente terá organizado o próprio ataque. .Ameaçada de morte, Ilhan Omar garante: "Não concorri ao Congresso para ficar calada"