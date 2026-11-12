Hungria. Magyar anuncia medidas para reforçar direitos das mulheres

O primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar, anunciou uma série de medidas destinadas a reforçar os direitos e a proteção das mulheres, incluindo um reforço da legislação penal em crimes de violência doméstica, a abolição de uma regra restritiva do acesso ao aborto e a facilitação do acesso a métodos contraceptivos de emergência.

Este conjunto de medidas inclui também a ratificação da Convenção Europeia de Istambul, um tratado internacional destinado a combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica que a Hungria tinha assinado em 2014 mas que nunca tinha ratificado.

Na rede social X, Magyar saúdou este pacote de medidas como "passos históricos para a proteção das mulheres húngaras".

"Estamos a tornar a legislação penal mais rigorosa, a tomar medidas contra todas as formas de violência doméstica, a alterar a regulamentação relativa aos batimentos cardíacos do feto, a combater a pobreza menstrual, a abolir a obrigatoriedade de receita médica para a pílula contraceptiva de emergência e a aumentar o apoio às mulheres grávidas", escreveu ainda o primeiro-ministro.