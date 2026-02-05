Humorista russo condenado a quase seis anos de prisão por contar piada sobre um veterano da guerra

Um humorista russo foi condenado por um tribunal de Moscovo a cinco anos e nove meses de prisão por ter contado uma piada que envolvia um veterano de guerra que tinha perdido as pernas numa explosão durante a guerra e teve de andar de skate. A justiça russa condenou Artemy Ostanin, de 29 anos, à prisão e a uma multa de 300.000 rublos, o equivalente a cerca de 3300 euros, por ter incitado ao ódio e desrespeitado os soldados que combatem na Ucrânia. O humorista foi também condenado por, numa piada anterior, ter ofendido os sentimentos dos cristãos com uma piada que fez sobre Jesus, que teria irritado os nacionalistas ortodoxos.Na leitura da sentença, a agência Reuters conta que Ostanin pediu desculpas a todos aqueles a quem pudesse ter ferido os sentimentos, mas fez questão de negar de ter cometido qualquer irregularidade, justificando que a piada que fez sobre o veterano de guerra não fazia qualquer menção ao conflito na Ucrânia.Ostanin, que tinha sido preso em março de 2025 quando tentava fugir para a Bielorrússia, disse na sua declaração final em tribunal que o processo de que foi alvo era injusto. "Espero que mais ninguém se encontre na mesma situação de brutal abuso jurídico", disse, respondendo de forma dura quando questionado sobre se percebia o alcance da sentença que havia sido proferida: "Que se lixe a vossa prática judicial. Não, não entendi."Refira-se que a Rússia aprovou leis de censura em 2022, após iniciar o que chamou de operação militar especial na Ucrânia. O grupo russo de direitos humanos Memorial criticou duramente este processo numa publicação na rede social X, dizendo que "este caso demonstra como as leis vagas sobre extremismo e a blasfémia são usadas para silenciar a liberdade de expressão, intimidar artistas e punir o humor”..Justiça russa condena a pena de prisão à revelia o campeão de xadrez Garry Kasparov .Justiça russa condena norte-americano a 15 anos de prisão por espionagem