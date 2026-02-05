Humorista russo condenado a quase seis anos de prisão por contar piada sobre um veterano da guerra
FOTO: PUSHOLDER / REDE SOCIAL X
Internacional

Humorista russo condenado a quase seis anos de prisão por contar piada sobre um veterano da guerra

Artemy Ostanin, de 29 anos, foi ainda punido com uma multa de 3300 euros por ter incitado ao ódio e desrespeitado os soldados que combatem na Ucrânia.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Um humorista russo foi condenado por um tribunal de Moscovo a cinco anos e nove meses de prisão por ter contado uma piada que envolvia um veterano de guerra que tinha perdido as pernas numa explosão durante a guerra e teve de andar de skate.

A justiça russa condenou Artemy Ostanin, de 29 anos, à prisão e a uma multa de 300.000 rublos, o equivalente a cerca de 3300 euros, por ter incitado ao ódio e desrespeitado os soldados que combatem na Ucrânia. O humorista foi também condenado por, numa piada anterior, ter ofendido os sentimentos dos cristãos com uma piada que fez sobre Jesus, que teria irritado os nacionalistas ortodoxos.

Na leitura da sentença, a agência Reuters conta que Ostanin pediu desculpas a todos aqueles a quem pudesse ter ferido os sentimentos, mas fez questão de negar de ter cometido qualquer irregularidade, justificando que a piada que fez sobre o veterano de guerra não fazia qualquer menção ao conflito na Ucrânia.

Ostanin, que tinha sido preso em março de 2025 quando tentava fugir para a Bielorrússia, disse na sua declaração final em tribunal que o processo de que foi alvo era injusto. "Espero que mais ninguém se encontre na mesma situação de brutal abuso jurídico", disse, respondendo de forma dura quando questionado sobre se percebia o alcance da sentença que havia sido proferida: "Que se lixe a vossa prática judicial. Não, não entendi."

Refira-se que a Rússia aprovou leis de censura em 2022, após iniciar o que chamou de operação militar especial na Ucrânia.

O grupo russo de direitos humanos Memorial criticou duramente este processo numa publicação na rede social X, dizendo que "este caso demonstra como as leis vagas sobre extremismo e a blasfémia são usadas para silenciar a liberdade de expressão, intimidar artistas e punir o humor”.

Humorista russo condenado a quase seis anos de prisão por contar piada sobre um veterano da guerra
Justiça russa condena a pena de prisão à revelia o campeão de xadrez Garry Kasparov
Humorista russo condenado a quase seis anos de prisão por contar piada sobre um veterano da guerra
Justiça russa condena norte-americano a 15 anos de prisão por espionagem
Rússia
prisão
Humorista

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt