Um membro dos rebeldes houthis em pleno ataque na província de Jawf. EPA / HOUTHI MILITARY MEDIA CENTER

Internacional Houthis matam dezenas de recrutas iemenitas Rebeldes atacam com mísseis balísticos. Exército do Iémen teme novo ataque terrestre, tal como o ocorrido no mês passado ao longo da costa do Mar Vermelho.