Um membro dos rebeldes houthis em pleno ataque na província de Jawf.
Um membro dos rebeldes houthis em pleno ataque na província de Jawf.EPA / HOUTHI MILITARY MEDIA CENTER
Internacional

Houthis matam dezenas de recrutas iemenitas

Rebeldes atacam com mísseis balísticos. Exército do Iémen teme novo ataque terrestre, tal como o ocorrido no mês passado ao longo da costa do Mar Vermelho.
César Avó
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