Houthis matam dezenas de recrutas iemenitas

Pelo menos 53 recrutas foram mortos e mais de 200 ficaram feridos num ataque dos houthis ao acampamento militar de al-Alam, na província petrolífera de Chabwa do Iémen, segundo comunicaram as autoridades locais. Estas descreveram ataques com três mísseis balísticos como um “cobarde ato terrorista” e pediram ao governo e aos seus aliados da coligação liderada pela Arábia Saudita para fornecerem defesas aéreas.O governo provincial de Shabwa disse que o ataque de segunda-feira “foi dirigido a novos recrutas na fase de treino e preparação e é visto como uma escalada militar muito grave”. Acrescentou ainda que número de mortos pode aumentar nas próximas horas no que é o ataque mais mortífero nas última semanas. Segundo uma fonte militar citada pela AFP, o exército iemenita teme que estes ataques sejam o prelúdio de uma nova ofensiva terrestre dos houthis. Em setembro, estes tomaram a cidade portuária de Moca e várias outras ao longo da costa do Mar Vermelho, assim como do estreito de Bab el-Mandeb, através do qual os navios sauditas estão impedidos de atravessar.A mesma fonte disse que no domingo os houthis bloquearam uma estrada que liga a província de Chabwa, controlada pelo governo, à província de al-Bayda (centro), sob controlo dos rebeldes apoiados pelo Irão.Além disso, na segunda-feira, os houthis dizem ter levado a cabo ataques que terão atingido seis locais sauditas, entre infraestruturas petrolíferas, aeroportos e bases militares. Durante o dia, os sauditas receberam nos seus telemóveis uma mensagem de alerta. “Atenção, a zona enfrenta uma ameaça aérea hostil, mantenham a calma, permaneçam dentro de casa ou num abrigo afastado das portas e janelas”, dizia a informação enviada pela Defesa Civil. Prova de que Riade se mostra incapaz de garantir a segurança dos seus habitantes, as escolas vão continuar encerradas e o ensino à distância vai manter-se. Foi também adiada sine die a realização da conferência anual que reúne líderes mundiais da banca e das finanças, conhecida como “Davos do deserto”. A iniciativa organizada pelo Future Investment Initiative deveria ter lugar na capital saudita de 26 a 29 de outubro. Noutro desenvolvimento, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia visitou Teerão. É a primeira visita de Sergei Lavrov ao Irão desde fevereiro de 2025. Na agenda, os esforços para pôr fim à guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro e que, entre outras consequências, agudizou o conflito no Iémen. Rússia e Irão, dois dos países mais sancionados, estão também ligados por uma parceria estratégica que entrou em vigor no dia 2. Na véspera, no Bahrein, os países do Golfo instaram Lavrov a pressionar Teerão para permitir a livre navegação no estreito de Ormuz..Como é que os Houthis estão a ultrapassar as defesas sauditas?.Houthis consolidam avanços, pressionam sauditas e dão cartas ao Irão