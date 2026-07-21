Homem esfaqueia turistas perto da Acrópole, em Atenas

Um homem esfaqueou e feriu dois turistas na manhã desta terça-feira, 21 de julho, perto da Acrópole, a principal atração turística da Grécia, situada em Atenas.O agressor atacou um homem e uma mulher, ambos greco-americanos, com uma faca numa rua pedonal perto de uma das entradas da Acrópole e do Museu da Acrópole.A mulher sofreu ferimentos ligeiros na perna, enquanto o homem ficou mais gravemente ferido no braço, informou a polícia. Ambas as vítimas foram transportadas de ambulância para um hospital.O agressor foi detido no local. A sua identidade não foi imediatamente esclarecida, mas a polícia disse que é alguém que aparentemente sofre de problemas psicológicos.Os meios de comunicação gregos noticiaram que o agressor alegadamente andava a ameaçar transeuntes aleatoriamente com uma faca e que a polícia foi alertada por um cidadão.Apesar do ataque, as atrações arqueológicas não foram encerradas, tendo continuado a funcionar normalmente.Refira-se que a Acrópole alberga o Partenon, um templo com quase 2500 anos, além de outros monumentos. No ano passado, cerca de 4,6 milhões de pessoas visitaram o local.