Homem baleado em comício de Trump morre dois anos depois devido a complicações causadas pelos ferimentos

“Há mais de dois anos, em Butler, Pensilvânia, um atirador enlouquecido tentou sufocar o nosso Movimento América em Primeiro Lugar. Em vez disso, Jim e tantos outros patriotas maravilhosos que amam o nosso país, uniram-se em defesa dos nossos valores partilhados de Liberdade e Justiça”, disse Trump.

Os republicanos da Câmara dos Representantes dos EUA também prestaram homenagem a Copenhaver esta sexta-feira, através das redes sociais, elogiando a "força e perseverança" com que "suportou dificuldades inimagináveis".

Um comunicado da família divulgado esta quinta-feira descreveu Copenhaver como um marido, pai e avô dedicado, que transmitiu aos filhos valores como o trabalho árduo, a integridade e o serviço ao próximo.

Copenhaver levou dois tiros, um no braço e outro no abdómen, durante o ataque contra Trump, em julho de 2024. Outros dois apoiantes, Corey Comperatore e David Dutch, também foram atingidos. Comperatore morreu ainda no local, enquanto Dutch sobreviveu.

Na ocasião, Trump chegou a levar um tiro de raspão na orelha, mas não sofreu ferimentos graves.

O atirador, Thomas Crooks, de 20 anos, foi morto pelos Serviços Secretos pouco após os disparos.

Numa entrevista à CBS um ano após o comício, Copenhaver e Dutch disseram que contraíram infeções e tiveram de ser submetidos a cirurgias devido aos ferimentos.

Numa entrevista à CBS um ano após o comício, Copenhaver e Dutch disseram que contraíram infeções e tiveram de ser submetidos a cirurgias devido aos ferimentos.

No caso de Copenhaver, o apoiante de Trump explicou que a bala ainda estava alojada no seu corpo, junto à coluna vertebral, o que lhe limitava os movimentos e o fazia depender da ajuda de uma bengala para andar.

Ambos processaram o governo federal por danos em junho, argumentando que o Serviço Secreto não garantiu a sua segurança e, portanto, era responsável pelos seus ferimentos.