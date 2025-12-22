Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A Rússia de Putin já violou acordos sobre a Ucrânia.
A Rússia de Putin já violou acordos sobre a Ucrânia. EPA / ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Internacional

História mostra que a Rússia quebra muitos dos acordos que assina

Diplomacia de Moscovo está preparada para assinar um acordo legal a garantir que não tem a intenção de atacar a UE ou a NATO. Kremlin desmentiu que Putin quer apoderar-se da totalidade da Ucrânia.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Guerra na Ucrânia
Rússia
NATO
Vladimir Putin
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt