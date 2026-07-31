Hamas confirma acordo de desarmamento mas exige retirada israelita de Gaza

O grupo islamita palestiniano Hamas confirmou esta sexta-feira, 31 de julho, que concordou com o seu desarmamento, mas insistiu que os israelitas são também obrigados a retirar-se da Faixa de Gaza, após o anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump.O negociador do Hamas, Ghazi Hamad, disse aos meios de comunicação árabes que o acordo inclui "a obrigação da ocupação [Israel] de se retirar da Faixa de Gaza, abrir as passagens de fronteira e cessar as mortes"."Se Israel não cumprir o acordo, nós também não cumpriremos", concluiu o representante do Hamas.Hamad acrescentou que a minuta do pacto foi discutida com várias fações palestinianas, sublinhando que o compromisso da resistência com os termos do acordo depende do cumprimento por parte da ocupação israelita.Trump anunciou na quinta-feira que o Conselho de Paz tinha chegado a um acordo para o "desarmamento total" do Hamas e de outros grupos armados palestinianos em Gaza, um passo que é "histórico" para a criação de um novo governo no enclave.O líder norte-americano declarou na sua conta no Truth Social que "o acordo será implementado em fases cuidadosamente estruturadas" e que, uma vez concluído o desarmamento, "as forças israelitas retirar-se-ão", enquanto uma Força Internacional de Estabilização atuará ao lado de uma nova força policial palestiniana para garantir a segurança de Gaza.Trump assinalou ainda que a questão do armazenamento de armas ficará sob a supervisão do Comité Nacional para a Administração de Gaza e que Israel "não terá qualquer envolvimento nisso".O republicano afirmou que o acordo permitirá que Gaza fique sob o controlo de "um novo governo palestiniano" e agradeceu ao Egito, ao Qatar e à Turquia pelos seus esforços de mediação, bem como à sua equipa de negociação por ter alcançado o pacto.Entretanto, os mediadores Egito, Qatar, Turquia e Estados Unidos vão reunir-se no Cairo nas próximas horas para finalizar o acordo sobre o desarmamento das fações palestinianas na Faixa de Gaza e dar início à segunda fase do cessar-fogo, segundo fontes de segurança egípcias que falaram à agência de notícias EFE.As fontes indicaram que o acordo entre Israel e o Hamas será finalizado nos próximos dias, acrescentando que o grupo palestiniano aceitou o acordo na íntegra, mas solicitou garantias do Conselho de Paz e dos mediadores para assegurar que Israel o obriga a cumprir o acordo e a iniciar uma retirada gradual, começando pela entrega das armas, conforme acordado. .Trump anuncia "acordo histórico" para desarmamento total do Hamas