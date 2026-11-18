O congressista Hakeem Jeffries, que nos últimos três anos tem sido o líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, foi oficialmente nomeado pelo partido para ser o próximo líder dessa câmara (speaker).

A eleição será em janeiro, quando a nova onda azul tomar conta do Congresso, podendo Jeffries ser o primeiro negro a ocupar esse cargo -- o mais importante depois do presidente e do vice-presidente.

A votação entre os congressistas democratas não foi unânime, mas o apoio foi esmagador: 251 votos a favor e 11 contra (e duas abstenções).

É suficiente para garantir a eleição em janeiro, com os democratas a ter neste momento 257 lugares (e lideram noutros cinco) enquanto os republicanos têm 171 (com probabilidade de conseguir mais dois). Falta decidir sete corridas, mas os sete candidatos participaram também na votação.

A nomeação de Jeffries, de 58 anos, era um dado praticamente adquirido. Nenhum democrata surgiu para o desafiar e, no final, até alguns dos seus críticos optaram por não se opor publicamente àquele que está destinado a tornar-se o primeiro presidente negro da Câmara dos Representantes.