Há demolições a decorrer na Casa Branca. Trump quer construir o "salão de baile mais bonito do país"

A Casa Branca iniciou na segunda-feira, 20 de outubro, a demolição de parte da Ala Leste, a base de operações da primeira-dama. As imagens mostram partes do edifício esventrado, paredes deitadas abaixo e entulho. O objetivo é construir ali aquele que Donald Trump diz que será o "salão de baile mais bonito do país".A obra está avaliada em 250 milhões de dólares (cerca de 215 milhões de euros), apesar da falta de aprovação da agência federal que supervisiona tais projetos.. Foi o próprio presidente dos Estados Unidos que anunciou o início dos trabalhos. "Tenho o prazer de anunciar que foi iniciada a terraplenagem nos terrenos da Casa Branca para a construção do novo, grande e belo Salão de Baile da Casa Branca", escreveu na Truth Social."Completamente separada da própria Casa Branca, a Ala Leste está a ser totalmente modernizada como parte deste processo e ficará mais bonita do que nunca quando estiver concluída!", garantiu, dizendo que durante mais de 150 anos, todos os presidentes sonharam ter um Salão de Baile na Casa Branca para acomodar as pessoas em grandes festas e visitas de Estado. "Sinto-me honrado por ser o primeiro presidente a finalmente dar início a este projeto tão necessário", disse.Dinald Trump acrescentou que a obra não tem custos para os contribuintes. "O Salão de Baile da Casa Branca está a ser financiado por privados por muitos patriotas generosos, grandes empresas americanas e, sinceramente, este salão será utilizado com prazer pelas gerações futuras", afirmou..Os planos para construir um salão de baile surgiram em julho, tendo sido anunciado que teria 8.300 metros quadrados e capacidade para 650 pessoas.A Administração justificou a necessidade deste espaço com o facto de atualmente só caberem 200 pessoas na East Room (a maior sala do edifício) e em grandes eventos ter que ser montada uma tenda nos jardins.“O presidente Trump e outros doadores patriotas comprometeram-se generosamente a doar os fundos necessários para a construção desta estrutura de aproximadamente 200 milhões de dólares”, disse então a Casa Branca.A obra deverá estar concluída em 2029..Da Sala Oval ao salão de baile: “Bem-vindos à era dourada!” da Casa Branca