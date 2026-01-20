Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Internacional

Gronelândia: Parlamento Europeu suspende ratificação de acordo comercial com EUA. PM da Dinamarca lança aviso

Jens-Frederik Nielsen, chefe do governo dinamarquês, avisou a população que é preciso "estar preparados para todas as possibilidades" e lembrou que a Gronelândia faz parte da NATO.
Protestos na capital da Gronelândia
Protestos na capital da GronelândiaEPA/CHRISTIAN KLINDT

Paulo Rangel diz que Portugal é favorável a resposta europeia a tarifas de Trump

Portugal apoia uma resposta europeia às tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre países que se opõem ao controlo da Gronelândia pelos Estados Unidos, disse hoje no parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros.

“Somos favoráveis a uma reação da União Europeia”, que deverá ser anunciada durante o dia pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou Paulo Rangel, durante uma audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Questionado por Rui Tavares, deputado do Livre, sobre a eventual adoção de um “mecanismo anticoerção”, invocado pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, Paulo Rangel admitiu que “tem uma eficácia externa”, reconhecendo “alguma pertinência” na proposta.

A ativação deste mecanismo anticoerção requer a maioria qualificada dos países da UE e permite, por exemplo, impor limites às importações de um país ou ao acesso a determinados mercados, com bloqueio de investimentos.

Rangel comentou que a imposição de tarifas põe em causa o acordo anterior entre a administração norte-americana e a UE, além de que taxar seis países-membros tem efeitos nos 27, devido ao mercado único.

No sábado, Donald Trump afirmou que pretende cobrar tarifas (de 10% em fevereiro e de 25% em junho) sobre mercadorias de oito países europeus devido à oposição ao controlo dos EUA sobre a Gronelândia, entre os quais seis Estados-membros da UE (Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia) e dois outros (Noruega e Reino Unido).

Sobre as ameaças de Trump sobre o território autónomo da Noruega, o ministro manifestou “imensa preocupação”, porque “cria um problema sério dentro da NATO, pilar fundamental da segurança para Portugal”, além de levantar problemas sobre o respeito pela integridade territorial e soberania.

Rangel disse estar a acompanhar a situação “rigorosamente ao minuto”, juntamente com parceiros da UE e da NATO, nomeadamente durante todo o fim de semana passado.

O Governo português, acrescentou, “prefere uma solução de diálogo sempre, apesar das retóricas que os protagonistas possam usar”.

O ministro considerou existir “espaço para uma negociação” e recomendou “alguma contenção na linguagem”.

Em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal Rodrigo Saraiva sobre a possibilidade de enviar militares portugueses para aquela ilha no Ártico, "em coordenação com os aliados", como fizeram outros países europeus, Rangel lembrou que essa decisão cabe ao Conselho Superior de Defesa Nacional e ao Presidente da República, numa altura em que o país realiza eleições presidenciais.

"A nossa posição, até agora, foi a de não contribuir nem com declarações retóricas nem com atos simbólicos para escalar a situação", salientou.

Lusa

Parlamento Europeu suspende ratificação de acordo comercial com EUA

O Parlamento Europeu decidiu suspender o processo de ratificação do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os Estados Unidos, em resposta às mais recentes ameaças do Presidente norte-americano, indicaram hoje os principais grupos políticos.

Existe um "acordo maioritário" entre os grupos políticos para congelar o acordo comercial celebrado no ano passado entre os Estados Unidos e a UE, assegurou o presidente do grupo S&D (Socialistas e Democratas, que inclui o PS), Iratxe García Pérez, citado pela agência France-Presse (AFP).

O PPE (direita, que integra os portugueses PSD e CDS-PP), o maior grupo no Parlamento Europeu, também confirmou o congelamento nas discussões sobre o acordo.

Concluído no verão, o acordo prevê taxas aduaneiras de 15% sobre as exportações europeias para os Estados Unidos, mas a abolição de tarifas relativamente às exportações norte-americanas para a UE.

Não permitir o acesso sem impostos às empresas norte-americanas ao mercado europeu é "uma ferramenta muito poderosa", disse hoje Manfred Weber, líder do grupo Partido Popular Europeu (PPE).

"É uma alavanca extremamente poderosa. Não acredito que as empresas concordem em abdicar do mercado europeu", disse Valérie Hayer, presidente do grupo centrista Renew - de que faz parte a Iniciativa Liberal.

Por outro lado, parte da extrema-direita manifestou-se contra o congelamento deste acordo.

"Achamos que isto é um erro", disse Nicola Procaccini, co-presidente dos Reformistas e Conservadores Europeus (ECR).

Já o grupo Patriotas (que abrange o Chega), presidido pelo eurodeputado francês Jordan Bardella (União Nacional), é a favor da "suspensão" deste acordo.

Agora é o "equilíbrio de poder" que é imposto aos Estados Unidos de Donald Trump, disse Bardella aos eurodeputados.

O congelamento das discussões no Parlamento Europeu impede a ratificação deste acordo e, consequentemente, a sua implementação.

No sábado, Donald Trump afirmou que pretende cobrar tarifas (de 10% em fevereiro e de 25% em junho) sobre mercadorias de oito países europeus devido à oposição ao controlo dos Estados Unidos sobre a Gronelândia, entre os quais seis Estados-membros da UE (Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia) e dois outros (Noruega e Reino Unido). 

Os diferentes grupos políticos, por outro lado, estão mais desunidos quanto a outras possíveis respostas às ameaças de Donald Trump de anexar a Gronelândia, um território ártico sob soberania da Dinamarca, um país membro da UE e da NATO.

O PPE, através do seu presidente, apelou a um desagravamento das tensões, recusando a implementação do mecanismo europeu anticoerção proposto pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, que, por exemplo, limitaria o acesso das empresas norte-americanas a contratos públicos europeus.

O mesmo se aplica ao ECR, cujo vice-presidente Nicola Procaccini também se manifestou contra tal medida.

O uso do que alguns apelidaram de "bazuca" económica europeia é apoiado pelas outras famílias políticas no Parlamento Europeu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, admitiu hoje “alguma pertinência” quanto a este mecanismo.

Lusa

Macron diz que UE pode ser forçada a usar ‘bazuca’ comercial contra EUA

Operação militar é improvável mas ilha deve estar preparada, avisa primeiro-ministro da Dinamarca

O primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, considerou esta terça-feira (20) improvável uma operação militar contra a ilha, mas disse que o território cobiçado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, deve estar preparado para esse cenário.

É improvável que a força militar venha a ser utilizada, mas também não está excluído. A outra parte [Trump] disse-o claramente”, afirmou Nielsen, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

O líder do território autónomo da Dinamarca reforçou a importância da união defensiva em declarações durante uma conferência de imprensa em Nuuk, a capital da ilha.

“É por isso que temos de estar preparados para todas as possibilidades, mas sublinhe-se: a Gronelândia faz parte da NATO e, se houvesse uma escalada, isso teria também consequências para o resto do mundo”, afirmou.

Trump ameaçou tomar a Gronelândia pela força se Copenhaga não aceitar vender a ilha a Washington, alegando que é fundamental para a segurança dos Estados Unidos devido à atividade da Rússia e da China na região.

Face às ameaças, a Dinamarca e sete parceiros europeus enviaram no fim de semana tropas para exercícios de defesa da Gronelândia e do Ártico, que levaram Trump a fazer novas ameaças, desta vez com tarifas alfandegárias.

O vice-primeiro-ministro gronelandês, Múte Bourup Egede reforçou a ideia de Nielsen e disse que o território autónomo da Dinamarca tem de estar pronto para enfrentar mais pressão dos Estados Unidos.

Para esse efeito, foi criado um grupo de coordenação que inclui pessoal da Polícia, do Comando Ártico (a autoridade militar máxima na ilha), municípios e ministérios.

“Temos o dever de estar preparados para tudo”, declarou Egede, também ministro das Finanças e antecessor de Nielsen na chefia do governo regional, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Nielsen reiterou ser inaceitável qualquer discussão sobre uma possível anexação da ilha pelos Estados Unidos.

Relembrou que a Gronelândia é parte integrante da NATO e defendeu a necessidade de uma maior presença militar na região face às crescentes tensões no Ártico.

Nielsen referiu ainda a importância de manter a “estreita colaboração” com a Dinamarca, com a NATO e com a União Europeia, apesar de o território não pretender regressar ao bloco europeu, que abandonou em 1985.

O chefe do governo regional lamentou também que Trump tenha publicado nas últimas horas na rede social de que é proprietário uma imagem gerada por Inteligência Artificial da Gronelândia com a bandeira dos Estados Unidos.

“Claro que seguimos o que se passa nas redes sociais. Não é respeitoso. Queremos diálogo nos canais adequados, não tem de ser feito nos meios de comunicação e nas redes”, comentou Nielsen.

O vice-presidente Egede referiu-se ainda ao impacto humano da crise, afirmando que a pressão exercida pelos Estados Unidos está a afetar emocionalmente os cerca de 57 mil habitantes do território.

Lusa

