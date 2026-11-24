As delegações do governo venezuelano e da oposição concluíram esta segunda-feira a quarta ronda de diálogos sem praticamente qualquer avanço significativo, comprometendo-se apenas a continuar a trabalhar em temas já aprovados em rondas anteriores.

Em sessões anteriores os dois lados debateram o desbloqueio de reservas de ouro retidas no Banco de Inglaterra, a revisão do estatuto de partidos políticos não legalizados e as concessões a meios de comunicação social locais.

A delegação liderada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, e pela ex-deputada Dinorah Figuera acordou dar seguimento ao trabalho nestas matérias e anunciou igualmente que irá avançar com a reforma da controversa Lei Contra o Ódio, denunciada por muitos como um instrumento de perseguição política, bem como da Lei de Financiamento do Terrorismo, uma legislação frequentemente aplicada contra manifestantes.

O ciclo de diálogo, do qual se esperavam anúncios concretos como o início da renovação do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) ou a libertação de presos políticos, prolongou-se por dez dias, depois de as partes terem anunciado uma extensão até hoje. A ronda terminou esta segunda-feira com a promessa de um novo encontro em dezembro.

As delegações mantêm mesas técnicas para abordar estas questões desde agosto, quando acordaram inicialmente a renovação do Tribunal Supremo de Justiça, frequentemente apontado como próximo do chavismo, e o desbloqueio do ouro retido no Reino Unido para apoiar as vítimas dos terramotos de 24 de junho, uma medida que continua por concretizar.

"Foi acordado um roteiro de trabalho que inclui reuniões com altos responsáveis do Reino Unido", refere o acordo hoje lido pelas partes.

Nos últimos ciclos de diálogo, as delegações tinham acordado o desbloqueio de plataformas digitais para avançar no levantamento de restrições à liberdade de expressão.

Na segunda-feira foi ainda aprovado o início do processo de atualização e regularização das concessões no espetro radioelétrico para os meios de comunicação social, a maioria dos quais continua a transmitir sem dificuldades.

Entre os órgãos referidos contam-se o canal televisivo da Assembleia Nacional, o meio comunitário Fe y Alegría, a estação privada Globovisión, a estatal Venezolana de Televisión, bem como os canais privados Venevisión e Televen, além de outros meios comunitários.

Na declaração final, as partes apelaram hoje à Comissão Nacional de Telecomunicações (CONATEL) para que "reveja as medidas administrativas aplicadas ao sistema de televisão por subscrição, em conformidade com o enquadramento jurídico", sem fornecer mais detalhes sobre o pedido.

Além disso, propuseram "um amplo processo de consulta" com todos os partidos políticos para trabalhar na reforma da lei que regula a atividade partidária, bem como as reuniões públicas e manifestações.

As partes voltaram também a indicar que irão rever as definições e tipificações previstas na Lei Orgânica contra a Criminalidade Organizada e o Financiamento do Terrorismo, com o objetivo de aprovar uma reforma legislativa ainda em 2026.

Quanto à reforma da Lei Constitucional Contra o Ódio para a Convivência Pacífica e a Tolerância, a mesa de diálogo afirmou que esta será integrada no processo de consulta e debate com a sociedade civil, com vista à "descriminalização de determinadas condutas" e à introdução de uma "mudança estrutural" assente numa abordagem "preventiva e formativa".