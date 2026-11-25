O governo da Venezuela apresentou na terça-feira o plano económico "Venezuela Renasce", que prevê "duplicar o tamanho da economia até 2031" e criar oportunidades de trabalho e desenvolvimento que atraiam venezuelanos que emigraram e desejem regressar.

A apresentação foi feita num discurso ao país pelo vice-presidente de Economia e Finanças, Calixto Ortega Sánchez, transmitida pela televisão estatal, durante a qual explicou que o programa económico assenta em três fases, a começar pela “estabilidade de preços e reconstrução urgente”, seguida do “investimento em serviços e apoio a quem produz” e, depois, a "geração de emprego em mais setores da economia com a sua diversificação".

O objetivo, explicou, consiste em "restabelecer a estabilidade macroeconómica, acelerar o crescimento, resolver a situação da dívida pública e reinserir a Venezuela na economia mundial”.

Calixto Ortega Sánchez explicou ainda que a equipa económica prevê fechar 2026 com um crescimento entre 5% e 6,5%, projetando uma "expansão média de 6,3% ao ano" nos próximos dez anos.

O plano prevê que a produção de crude suba de 1,21 milhões de barris por dia este ano para 2,27 milhões em 2031 e 2,91 milhões em 2036, com convénios de participação produtiva em que os parceiros internacionais assumem a maior parte dos 160 mil milhões de dólares (cerca de 146,17 mil milhões de euros) de investimentos previstos até 2036.

Esse aumento da produção petrolífera poderá, segundo o Governo venezuelano, criar, em média, 323 mil empregos por ano entre 2026 e 2031 e gerar 3,5 mil milhões de dólares ´(3,1 mil milhões de euros) anuais em compras a fornecedores nacionais, "fortalecendo assim a indústria local".

Com o objetivo de travar a perda de poder de compra das famílias, as autoridades venezuelanas vão "unificar o mercado cambial", antecipando que "a inflação convirja para dois dígitos a curto prazo" e que os salários e as pensões subam "de forma responsável e sustentada".

No setor elétrico, muito marcado por queixas de racionamentos, falhas e cortes constantes, o plano mistura investimento público e privado e prevê que os campos petrolíferos gerem eletricidade em modo ilha "para libertar megawatts para as casas", com a promessa das autoridades de modernizar as redes de luz e água para que os serviços básicos melhorem de forma progressiva e sustentável.

Sobre a dívida pública, a Venezuela vai avançar com uma reestruturação integral assente nos princípios de sustentabilidade, integralidade, boa-fé, transparência e rapidez, que passa pela normalização da representação junto de organismos financeiros multilaterais, negociações avançadas para liquidar atrasos e a procura de assistência técnica e financiamento.

O pacote inclui ainda 10 mil milhões de dólares (9,14 mil milhões de euros) de investimento público plurianual, entre 2026 e 2030, para reconstruir comunidades atingidas pelo duplo sismo de junho e para ajudar famílias a ter a primeira casa, a par da recuperação de escolas, da melhoria das condições dos professores e do reforço do ensino técnico e universitário, "com foco no desenvolvimento da ciência e da tecnologia ao serviço da soberania nacional".

Ao finalizar a alocução, Calixto Ortega Sánchez garantiu que vão ser divulgados com regularidade os números do crescimento, do orçamento e da dívida, vincando que "a transparência é fundamental" e que o plano será "o roteiro que orientará as decisões económicas nos próximos anos".