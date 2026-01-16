Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Governo dos EUA ameaça imigrantes com prisão em vários idiomas, entre os quais o português

"Se vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai atirá-lo para a cadeia e mandá-lo de volta para o lugar de onde veio", escreveu o Departamento de Estado norte-americano.
David Pereira
Publicado a
O Departamento de Estado dos Unidos fez uma publicação nas redes sociais a ameaçar os novos imigrantes que entrem nos Estados Unidos e utilizou páginas do Governo norte-americano em vários idiomas, entre os quais o português, para fazê-lo.

"Se vier aos Estados Unidos para roubar os americanos, o presidente Trump vai atirá-lo para a cadeia e mandá-lo de volta para o lugar de onde veio", escreveu o Departamento de Estado norte-americano.

O aviso foi também partilhado pelo Departamento de Estado noutras línguas, como o inglês e o espanhol.

A administração Trump afirmou ter deportado 605 mil pessoas entre 20 de janeiro e 10 de dezembro de 2025, e que 1,9 milhões de imigrantes se "autodeportaram" voluntariamente devido às ameaças veiculadas nas redes sociais e aos incentivos financeiros.

Washington está a suspender o processamento de vistos para 75 países, incluindo Brasil e Rússia, visando reprimir candidatos que possam tornar-se um encargo público.

