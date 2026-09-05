Governo espanhol aprova decreto para controlar porto de Ceuta e alojar migrantes

O Governo espanhol aprovou este sábado, 5 de setembro, um decreto para tomar o controlo do porto de Ceuta e autorizar a instalação de tendas para alojar temporariamente mais de mil migrantes na zona do molhe de Poniente.

O decreto, assinado pelo ministro dos Transportes e Mobilidade Sustentável, Óscar Puente, permite a instalação de tendas numa superfície de 16 mil metros quadrados de área pública portuária, segundo explicaram à agência EFE fontes governamentais.

A decisão do Governo acontece depois de na sexta-feira o conselho de administração da Autoridade Portuária de Ceuta ter votado contra a instalação das referidas tendas, como havia sido pedido pela Secretaria de Estado das Migrações.

O pedido pretendia "a instalação temporária dos meios necessários para a execução das funções legalmente atribuídas à Direção Geral de Apoio Humanitário e Sistema de Acolhimento e Proteção Internacional”.

A Autoridade Portuária de Ceuta não autorizou o pedido "por ser incompatível com a exploração normal do porto" e passou o caso para os Portos do Estado.

No relatório emitido por esta entidade, considera-se que a ocupação temporária planeada poderia "incrementar certos riscos associados à proteção de infraestruturas críticas e instalações sensíveis e à operação portuária".

Após a análise do relatório e de outra documentação, o Ministério dos Transportes decidiu atender à solicitação da Secretaria de Estado de Migrações.

Segundo o decreto agora assinado, "a ocupação vai materializar-se através da instalação, com caráter provisório, de tendas e outros espaços destinados a zona de descanso, enfermaria e farmácia, assim como áreas de apoio e intervenção social, serviços sanitários, escritórios para o pessoal que vai prestar serviços e uma barraca para o pessoal se segurança".

Segundo fontes do ministério, dada "a excecionalidade da situação em Ceuta", Óscar Puente decidiu atender ao pedido da Secretaria de Estado das Migrações e autorizar a utilização de uma parte da zona de serviço do porto, que já se encontra aberta à cidade.

Na quinta-feira, centenas de residentes de Ceuta regressaram às ruas em protesto contra os centros de detenção para migrantes que estão a ser preparados pelo governo espanhol como passo preliminar para a sua expulsão.