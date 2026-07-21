José Luis Zapatero à chegada à Audiência Nacional, a 17 de junho.
José Luis Zapatero à chegada à Audiência Nacional, a 17 de junho. FOTO: EPA/J.J. Guillen
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Governo de Sánchez mantém confiança em Zapatero apesar de "confissão" de aliado e de ataques do PP e Vox

Porta-voz do executivo reitera a presunção de inocência do ex-primeiro-ministro, não querendo comentar "diferentes estratégias de defesa" e insistindo na legalidade do resgate da Plus Ultra.
Susana Salvador
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Pedro Sánchez
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