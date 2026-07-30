Isabel Díaz Ayuso com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na resposta aos incêndios.
Isabel Díaz Ayuso com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, na resposta aos incêndios.EPA/MARISCAL
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Governo de Ayuso vende apartamento polémico para ajudar nos incêndios

Imóvel de luxo tinha sido comprado em abril, alegadamente para servir de gabinete à líder da comunidade durante as obras na sede da presidência. Oposição fala da “vergonha” de terem sido apanhados.
Susana Salvador
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