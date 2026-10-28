Governo britânico anuncia 11,6 mil milhões de euros de apoio adicional à Ucrânia

O Governo britânico anunciou esta quinta-feira, no Parlamento, um compromisso adicional de 10 mil milhões de libras (cerca de 11,6 mil milhões de euros) em apoio económico e militar à Ucrânia.

O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças, John Healey, na apresentação do Orçamento, após uma chamada durante a manhã com o primeiro-ministro, Andy Burnham, e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O apoio adicional será assegurado mediante empréstimos e garantias de financiamento às exportações, detalhou.

"Esta manhã, o primeiro-ministro e eu ligámos ao Presidente Zelensky para lhe comunicar os nossos compromissos no Orçamento de hoje. Ele disse-nos: ‘Já me fizeram ganhar o dia’”, revelou Healey aos deputados, acrescentando que "o Reino Unido estará ao lado da Ucrânia durante o tempo que for necessário".

Segundo o executivo, o pacote incluiu um apoio militar adicional de 500 milhões de libras (600 milhões de euros) do Ministério da Defesa para "colmatar lacunas urgentes" nas defesas aéreas da Ucrânia neste inverno, sete mil milhões de libras (8,4 mil milhões de euros) de apoio económico a disponibilizar ao longo de três anos e mais três mil milhões de libras (3,6 mil milhões de euros) em apoios a empresas britânicas para investir na Ucrânia, com prioridade para o apoio militar.

John Healey anunciou igualmente que pretende elevar a despesa britânica em defesa para 3% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2030, com os detalhes a serem decididos na revisão das despesas do próximo ano.

O Governo renovou o compromisso de cumprir a meta da NATO de 3,5% do PIB em defesa até 2035.

O anúncio surge no quadro do compromisso assumido pelos membros da NATO no ano passado de investir 5% do PIB em defesa e segurança até 2035, dos quais pelo menos 3,5% em "defesa essencial" e até 1,5% em despesas relacionadas com defesa e segurança, incluindo a proteção de infraestruturas críticas.

O ministro das Finanças sublinhou que o orçamento da defesa já é atualmente superior em 14 mil milhões de libras ao orçamento do último ano de governo conservador.

Entre as medidas que Healey anunciou está a criação de um grupo de trabalho para o financiamento inovador da defesa, que vai preparar o plano para atingir as metas de investimento militar.

O Governo vai ainda iniciar negociações para um mecanismo multilateral de defesa, ou "banco de defesa", com a Finlândia, a Polónia e os Países Baixos, destinado a reforçar o investimento e as aquisições conjuntas entre aliados da NATO.

Healey anunciou também que o Fundo Soberano Nacional e o Banco de Fomento Britânico vão lançar uma nova vertente dedicada à defesa, às tecnologias de dupla utilização e à capacidade soberana, com um montante de investimento e crédito de até cinco mil milhões de libras (seis mil milhões de euros) nos próximos quatro anos.

O Governo britânico pretende ainda aumentar o investimento privado no setor da defesa, nomeadamente por meio de parcerias público-privadas e da expansão da base industrial de defesa do país.