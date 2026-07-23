“Gosto muito de ver a política portuguesa de abertura à Hispano-América”
FOTO: Gerardo Santos
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“Gosto muito de ver a política portuguesa de abertura à Hispano-América”

A embaixadora da República Dominicana, Patricia Villegas de Jorge, realça compra de quatro navios-patrulha a Portugal como exemplo das possibilidades de cooperação a vários níveis (da segurança à economia passando pela educação), destaca importância da democracia para a imagem do país como destino turístico, e sublinha a tradicional aliança com os Estados Unidos.
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