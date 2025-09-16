Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Calin Georgescu surpreendeu ao vencer a primeira volta das presidenciais em novembro.
Calin Georgescu surpreendeu ao vencer a primeira volta das presidenciais em novembro.ROBERT GHEMENT / EPA
Internacional

Georgescu acusado de conspiração para golpe na Roménia

Político de extrema-direita foi o surpreendente vencedor das presidenciais de novembro, depois anuladas pelo Constitucional, e viu-se impedido de concorrer nas eleições de maio.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Roménia
presidenciais
edição impressa
Calin Georgescu

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt