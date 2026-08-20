Fundador de gigante imobiliário chinês foi condenado a pena de prisão perpétua

O fundador do Evergrande foi condenado a pena de prisão perpétua. Depois da falência do grupo, afundado em dívidas, Hui Ka Yan declarou-se culpado de várias acusações de que era alvo.

O Evergrande Group foi um gigante da construção imobiliária e era a empresa mais valiosa do setor, na China, em 2018. O colapso aconteceu em 2021 e causou uma crise no imobiliário chinês, pressionando a economia chinesa, ao deixar investidores e bancos nacionais com a corda ao pescoço.

A situação deixou mais de mil construções inacabadas, espalhadas por 280 cidades da China.

Ora, em abril do presente ano, o fundador declarou-se culpado de fraude e suborno corporativo, entre outros crimes. Agora, foi condenado a pena de prisão perpétua por um tribunal de Shenzhen, que multou ainda as antigas empresas de Hui Ka Yan em 15,82 mil milhões de yuans (dois mil milhões de euros, ao câmbio atual).

Outros executivos do grupo foram condenados a penas de prisão. É o caso de dois filhos do fundador, Xu Zhijian e Xu Tenghe, condenados a 22 meses e 18 anos, respetivamente.