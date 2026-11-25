Agentes da Polícia Nacional de Ourense, na Galiza, detiveram um fugitivo procurado por Portugal, que tinha sido condenado por agressão sexual a uma menor.

A força policial espanhola divulgou em comunicado que a brigada de Polícia Judiciária recebeu uma informação sobre a eventual presença, na província de Ourense, de um indivíduo contra quem pendia um mandado internacional de busca, detenção e entrega.

O mandado refere-se a um crime de agressão sexual cometido em 2021 contra uma rapariga menor de idade, que era familiar do detido, noticiou esta quarta-feira a agência Europa Press.

Desta forma, os investigadores iniciaram diligências, que resultaram, no dia 20 de novembro, na localização e detenção do fugitivo numa localidade da província de Ourense, onde residia.

Após a conclusão de todos os trâmites, o detido, que possuía uma condenação a mais de sete anos de prisão, proferida pelas autoridades portuguesas, foi presente a autoridade judicial, que determinou a sua detenção.