Merz recebeu esta terça-feira, 5 de maio, Luís Montenegro, que foi a Berlim com o objetivo de intensificar o diálogo bilateral “numa altura crítica para a economia europeia e para o futuro da UE”.
Merz recebeu esta terça-feira, 5 de maio, Luís Montenegro, que foi a Berlim com o objetivo de intensificar o diálogo bilateral “numa altura crítica para a economia europeia e para o futuro da UE”. FOTO: CLEMENS BILAN / EPA
Internacional

Friedrich Merz faz um ano no poder na Alemanha sem motivos para celebrar

Conservador é o chanceler mais impopular de sempre e está a ver a fraca recuperação da economia a cair devido aos efeitos da guerra contra o Irão. Crise com os EUA é outro dos pontos baixos.
Ana Meireles
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