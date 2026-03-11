Especializado em direito internacional público e direito constitucional europeu, Francisco Pereira Coutinho é professor associado na Universidade Nova de Lisboa.
Especializado em direito internacional público e direito constitucional europeu, Francisco Pereira Coutinho é professor associado na Universidade Nova de Lisboa.PAULO SPRANGER
Internacional

Francisco Pereira Coutinho: “Para os russos, a Ucrânia é uma guerra existencial”

Chamado a comentar na TV a invasão russa, o professor universitário respondeu com o livro "Guerra, Mentiras e Direito Internacional" a dúvidas suscitadas a partir do ponto de vista da propaganda.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Guerra na Ucrânia
Entrevista
Irão
edição impressa
Direito Internacional
francisco pereira coutinho

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt