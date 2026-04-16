O artista termina o mural que retrata Albanese em Nápoles.
O artista termina o mural que retrata Albanese em Nápoles.EPA/CIRO FUSCO
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Francesca Albanese, da acusação de genocídio contra Israel às sanções dos EUA

A jurista italiana é, desde maio de 2022, relatora especial da ONU para os territórios palestinianos ocupados. O seu livro 'Quando o Mundo Dorme - Histórias, palavras e feridas da Palestina' foi editado em Portugal pela Antígona.
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