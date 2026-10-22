O presidente francês, Emmanuel Macron. FOTO:EPA/TERESA SUAREZ / POOL

Internacional

França prepara-se para o “ato II” apesar de proibição de protestos

Macron proibiu todas as manifestações, exceto as convocadas pelos sindicados. Coletes amarelos, cuja marcha de amanhã em Paris foi afetada, estudam juntar-se à da CGT.