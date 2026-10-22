França prepara-se para o “ato II” apesar de proibição de protestos

Focado em evitar a repetição das cenas de violência e pilhagem do último fim de semana, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a proibição das manifestações que não fossem convocadas por organizações sindicais. Isso inclui o “ato II” do movimento dos coletes amarelos previsto para este sábado (24 de outubro) no centro de Paris, havendo quem defenda que se juntem à marcha autorizada da Confederação Geral do Trabalho (GGT). “A recomendação geral é que não haja manifestações. Para as pessoas que queiram continuar a manifestar-se, quando se tratar de organizações sindicais, os autarcas vão propor itinerários alternativos”, indicou Macron no final de uma reunião com os serviços de segurança (acusados de não terem antecipado a contestação e violência do dia 17). Quando os pedidos de manifestação forem “feitos por pessoas que não têm qualquer legitimidade para o efeito, serão proibidos”, acrescentou. “Não é o momento, porque queremos um regresso à calma”, insistiu.A marcha da CGT foi autorizada entre a Praça da Bastilha e a da Nação, num percurso de cerca de dois quilómetros fora da zona central de Paris. O “ato II” dos coletes amarelos e dos estudantes estava previsto entre a Praça da Bastilha e a da Ópera. Dentro do movimento havia quem defendesse participar na ação de protesto da CGT, mas também havia quem não concordasse e quisesse manter o plano inicial.O presidente da câmara de Paris, Emmanuel Grégoire, deu conta da sua preocupação, falando de “riscos de infiltração, riscos de violência, numa ameaça que é claramente multifacetada”.O governo prometeu um “reforço maciço” da segurança para sábado, com o Ministério do Interior a dizer que haverá mais 20% de efetivos policiais nas ruas (apoiados pelos militares). Algumas cidades proibiram totalmente os protestos, incluindo Nice, Lyon ou Marselha. Após a reunião, Macron voltou a acusar a “extrema-esquerda” de estar por detrás da violência, com o objetivo de “derrubar a República”. Uma acusação que o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, também já tinha feito. “Em momento algum a França Insubmissa [LFI, na sigla francesa] foi considerada responsável pelos acontecimentos do passado sábado”, disse o coordenador nacional, Manuel Bompard, sobre a reunião de Lecornu com os partidos em Matignon. Que considerou ter sido uma perda de tempo. “Fomos convidados para uma espécie de conferência sobre a doutrina da manutenção da ordem. Não creio que seja este o assunto que hoje diz respeito a todos os nossos concidadãos”, referiu. Não foi o único desiludido. “Saímos desta reunião ainda mais preocupados do que quando entrámos”, disse a líder dos Ecologistas, Marine Tondelier, apelidando o encontro de “surreal”. Já o candidato às presidenciais d’Os Republicanos, o ex-ministro do Interior Bruno Retailleau, nem esperou pelo final para sair. “Vai durar e tenho trabalho a fazer”, disse, defendendo mudar o calendário das presidenciais. A segunda volta está prevista para 2 de maio de 2027, um dia depois do Dia dos Trabalhadores: “Acha que o 1.º de Maio será uma manifestação sem riscos?”Já o candidato presidencial do Partido Socialista - Praça Pública, Raphaël Glucksmann, lamentou que não tenha havido uma discussão de fundo. “Viemos com propostas precisas para a saída da crise”, que não “foram ouvidas”, afirmou. “É preciso ouvir a revolta dos jovens, as preocupações e as angústias da população francesa”, acrescentou. O governo tentou “minimizar a sua responsabilidade”, lastimou por seu lado a vice-presidente do Reagrupamento Nacional, Edwige Diaz. O partido de Marine Le Pen realiza este fim de semana o seu Congresso, em Orleães, tendo o governo garantido que este poderá decorrer “em boas condições”. Três mil polícias foram destacados para a cidade, já que se esperam entre 20 a 30 mil pessoas nas manifestações contra a extrema-direita. Os protestos no domingo já foram proibidos. “Máxima firmeza” da JustiçaMacron pediu também esta quinta-feira (22 de outubro) “a máxima firmeza” contra “atos de delinquência”. Das mais de 2700 pessoas que foram detidas para interrogatório após a violência do fim de semana passado, 217 já foram presas, segundo o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, explicando que o número vai continuar a subir. Destas, “metade não tem antecedentes criminais”, sendo “em geral homens entre os 18 e os 25 anos desconhecidos das autoridades judiciárias”.Numa circular que enviou aos procuradores, Darmanin pediu-lhes que endureçam os pedidos de penas contra os responsáveis pela violência. Entre as medidas pedidas está a proibição de participar em manifestações, a privação dos direitos como o de voto, a proibição de permanência em território francês para os estrangeiros, a proibição de acesso a redes sociais ou a notificação dos empregadores públicos dos condenados..Macron anuncia restrições às manifestações em França e convoca Conselho de Defesa.França chama militares para ajudar a polícia e evitar violência no “ato II”. Itália cria novo crime.Primeiro-ministro francês quer "recolher obrigatório parcial" esta noite. Novo protesto marcado para sábado