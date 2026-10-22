O presidente francês, Emmanuel Macron.
O presidente francês, Emmanuel Macron.FOTO:EPA/TERESA SUAREZ / POOL
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França prepara-se para o “ato II” apesar de proibição de protestos

Macron proibiu todas as manifestações, exceto as convocadas pelos sindicados. Coletes amarelos, cuja marcha de amanhã em Paris foi afetada, estudam juntar-se à da CGT.
Susana Salvador
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