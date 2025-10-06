Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Macron pediu a Lecornu para dialogar com os outros partidos e tentar encontrar um caminho para sair desta crise política.
Macron pediu a Lecornu para dialogar com os outros partidos e tentar encontrar um caminho para sair desta crise política.GAETAN CLAESSENS / União Europeia
França. Macron adia para quarta-feira o passo seguinte da crise política que criou

Lecornu resistiu 27 dias como primeiro-ministro, tendo apresentado a sua renúncia após críticas de aliados e oposição. Presidente está numa encruzilhada entre a sua demissão e novas legislativas.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Emmanuel Macron
França
Sébastien Lecornu

