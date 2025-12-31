Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Finlândia apreende navio vindo da Rússia após suspeita de sabotagem de cabos no Mar Báltico

A Procuradoria-Geral apresentou uma acusação formal contra o navio, que considera suspeito de um crime grave de sabotagem e de um crime de interferência agravada nas comunicações.
A Polícia finlandesa anunciou hoje que está a investigar um navio vindo da Rússia suspeito de uma possível rutura de um cabo submarino de telecomunicações no mar Báltico, que liga a Finlândia e a Estónia.

A investigação foi iniciada depois de a operadora finlandesa Elisa ter comunicado que detetou uma avaria num dos seus cabos submarinos, localizado na zona económica exclusiva da Estónia.

A Guarda de Fronteiras identificou o navio suspeito de ter provocado a avaria e enviou para o local uma embarcação de patrulha e um helicóptero, que intercetaram o navio após confirmarem que este navegava com uma das âncoras submersas.

“As autoridades finlandesas apreenderam o navio numa operação conjunta. A investigação do caso foi transferida da Secção da Guarda Costeira do Golfo da Finlândia para o Departamento de Polícia de Helsínquia”, refere a polícia em comunicado.

O navio cargueiro apreendido, "Fitburg", estava a caminho do porto russo de São Petersburgo para Israel no momento do incidente, informou a Guarda Costeira da Finlândia numa conferência de imprensa em Helsínquia.

"Neste momento, suspeitamos de interrupção agravada das telecomunicações, bem como de sabotagem agravada e tentativa de sabotagem agravada", disse o chefe da polícia de Helsínquia, Jari Liukku, aos jornalistas, segundo a Reuters.

A Procuradoria-Geral apresentou uma acusação formal contra o navio.

Além da Polícia e da Guarda de Fronteiras, participam na investigação as Forças Armadas finlandesas, a Alfândega, a Agência dos Transportes e Comunicações (Traficom) e o operador da rede elétrica finlandesa, Fingrid.

As autoridades finlandesas estão também a cooperar com outros países, sobretudo com a Estónia, para a troca de informações.

“As autoridades finlandesas investigaram um navio suspeito de causar danos num cabo no Golfo da Finlândia”, afirmou o Presidente da Finlândia, Alexander Stubb, numa mensagem publicada na rede social X.

“A Finlândia está preparada para desafios de segurança de vários tipos, e respondemos aos mesmos da forma necessária”, acrescentou o chefe de Estado, que agradeceu o trabalho da Polícia, da Guarda de Fronteiras e das restantes autoridades envolvidas.

“Estamos a acompanhar a situação em cooperação com o Governo”, indicou ainda Alexander Stubb, enquanto o primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, adiantou na mesma rede social que falou com o seu homólogo estónio, Kristen Michal.

“As nossas autoridades estão a trabalhar com uma boa cooperação”, afirmou Petteri Orpo.

A Finlândia tem sido alvo, nos últimos anos, de vários incidentes em que infraestruturas submarinas críticas foram danificadas em circunstâncias pouco claras, incluindo o gasoduto Balticconnector e vários cabos de telecomunicações e de alta tensão.

A maioria destas avarias ocorreu após o início da invasão russa da Ucrânia, levando as autoridades finlandesas a suspeitar que se trate de sabotagens orquestradas pelo Kremlin.

