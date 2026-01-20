Filho de Beckham faz duras críticas aos pais e corta relações com a família. "Não quero reconciliar-me"

São palavras duras e arrasam o casal David e Victoria Beckham. O filho mais velho da antiga estrela do Real Madrid e do Manchester United e da ex-Spice Girl não poupa nas criticas e torna pública a decisão de se afastar dos pais ao afirmar que descarta uma possível reconciliação com a família. A relação já se tinha deteriorado desde pelo menos 2022, ano do casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, mas esta semana ganhou um novo desenvolvimento. Num longo comunicado, divulgado na segunda-feira (19 de janeiro), o jovem britânico, de 26 anos, admite que cresceu com "uma ansiedade avassaladora". "Fui controlado pelos meus pais durante a maior parte da minha vida", assume.Brooklyn diz que, pela primeira vez, desde que se afastou da família, "essa ansiedade desapareceu". "Acordo todas as manhãs grato pela vida que escolhi e encontrei paz e alívio. Eu e a minha mulher não queremos uma vida moldada pela imagem, pela imprensa ou pela manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e para a nossa futura família", assume. Diz que ficou em silêncio "durante anos", mas por considerar que os pais controlam as narrativas expostas na imprensa, decidiu "contar a verdade sobre apenas algumas das mentiras que foram publicadas"."Não quero reconciliar-me com a minha família. Não estou a ser controlado, estou a defender-me pela primeira vez na vida", afirma o filho mais velho do antigo futebolista no comunicado divulgado no Instagram. . Refere que a família "valoriza acima de tudo a promoção pública" e a aprovação. "A marca Beckham está em primeiro lugar", afirma. "O 'amor' familiar é decidido pela quantidade de posts nas redes sociais ou pela rapidez com que largas tudo para aparecer e posar para uma fotografia de família", acusa o jovem, que recorda "as publicações performativas nas redes sociais, os eventos familiares e as relações falsas". Conta que os pais tentaram "arruinar" a relação com Nicola Peltz, ainda antes do casamento, e relata vários episódios da relação conturbada dos pais com a nora. "A minha mãe cancelou a confeção do vestido [de casamento] no último momento, apesar de [Nicola] estar entusiasmada por usar o seu design, o que a obrigou a procurar urgentemente um vestido novo", lamenta. . O jovem conta ainda que a mãe roubou a primeira dança com a mulher na cerimónia do casamento. "(...) Ela dançou comigo de forma muito inadequada diante de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida", recorda Brooklyn, que acusa os pais de o tentarem pressionar e subornar, antes do casamento, para que "abdicasse dos direitos" sobre o seu nome. O filho mais velho do casal Beckham diz que a mulher "tem sido constantemente desrespeitada" pela família. "A minha mãe convidou repetidamente mulheres do meu passado para entrar nas nossas vidas - claramente com a intenção de nos deixar desconfortáveis", lê-se no comunicado, no qual lembra também o momento em que Nicola Peltz não foi convidada para a festa do 50.º aniversário do pai. "Foi uma bofetada na cara". Recorde-se que o casal Beckham tem ainda dois filhos, Cruz e Romeo, e uma filha, Harper. Aliás, Brooklyn deixa antever que a relação com os irmãos também não é a melhor. Segundo diz, foram incitados a atacá-lo, tendo bloqueado o irmão nas redes sociais.