Ferry com cerca de 270 passageiros a bordo vira ao largo do Chipre do Norte. Há pelo menos sete mortos

Um ferry com cerca de 270 passageitros a bordo virou este domingo, 30 de agosto, na costa do Chipre do Norte. Está a decorrer uma operação de resgate que já terá permitido evacuar cerca de uma centena de pessoas, mas as informações mais recentes dão conta de, pelo menos, sete vítimas mortais.

De acordo com o canal turco TRT, que cita o primeiro-ministro da autoproclamada República Turca do Norte do Chipre (RTNC), Unal Ustel, sete pessoas morreram no naufrágio e 237 foram resgatadas. Segundo este governante, prosseguem as buscas por 24 pessoas.

A embarcação partira do porto de Kyrenia, no norte do Chipre, com destino ao porto turco de Tasucu. De acordo com as informações do governante, o navio enfrentou condições meteorológicas adversas e começou a afundar apenas 15 minutos após a partida. O navio terá sido atingido por uma vaga e começou a meter água a escassos quilómetros da costa, relatou o canal de notícias estatal turco TRT, citado pela agência norte-americana AP.

O chefe do executivo da República do Norte de Chipre, apenas reconhecida pela Turquia, Unal Ustel, disse à agência estatal turca Anadolu que o “ferry” transportava 259 passageiros e oito tripulantes.

Explicou ainda que a embarcação deveria ter partido no sábado, mas que a viagem foi adiada devido às condições meteorológicas.

A República Turca do Norte do Chipre (RTNC) controla o terço norte da ilha de Chipre, que está dividida desde 1974.