O monarca espanhol defendeu no seu discurso nas Nações Unidas a solução dos dois Estados.
O monarca espanhol defendeu no seu discurso nas Nações Unidas a solução dos dois Estados.KENA BETANCUR / EPA
Felipe VI pede a Israel: “Parem já com este massacre” em Gaza

Rei espanhol afirmou na Assembleia Geral da ONU que o reconhecimento da Palestina deve ajudar a conseguir uma paz regional justa e definitiva.
Ana Meireles
