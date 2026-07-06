Enquanto presidente da Xunta da Galiza, Feijóo pôs em prática uma medida que quer replicar a nível nacional.
Enquanto presidente da Xunta da Galiza, Feijóo pôs em prática uma medida que quer replicar a nível nacional.PARTIDO POPULAR
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Feijóo quer equiparar embrião a membro da família

Líder da oposição de Espanha quer promover a natalidade através de subsídios. À esquerda teme-se a tentativa de proibir o aborto.
César Avó
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