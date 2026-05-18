Juanma Moreno venceu as eleições, mas o PP perdeu a maioria absoluta que tinha.
Juanma Moreno venceu as eleições, mas o PP perdeu a maioria absoluta que tinha. FOTO:EPA/RAUL CARO
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Feijóo e Sánchez fazem contas ao futuro após desaire na Andaluzia

PP perdeu a maioria absoluta e volta a ficar dependente do Vox. Já o PSOE tem o pior resultado de sempre na comunidade autónoma que governou durante mais de três décadas.
Susana Salvador
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