Falsos alertas da proteção civil no Brasil com origem em "provável" ciberataque

A Defesa Civil do Brasil anunciou este sábado, 20 de junho, que o seu sistema de alerta foi desativado na sequência de “uma intrusão” que desencadeou o envio de mensagens falsas para telemóveis, “num provável” ciberataque.“A mensagem divulgada era do tipo ‘Alerta extremo’ e continha a palavra ‘misantropia’, que significa ódio à humanidade. Trata-se provavelmente de um ataque de piratas informáticos”, declararam as autoridades em comunicado.. Vários brasileiros relataram nas redes sociais como foram acordados pelo som alto de um alarme nos telemóveis.A mensagem foi enviado para várias regiões do país, controlada "à distância por uma pessoa externa ao sistema nacional de proteção civil”, indicaram.As autoridades brasileiras anunciaram ter tomado medidas para restabelecer, o mais rapidamente possível, este sistema de alerta que, entre outras coisas, avisa a população sobre riscos naturais..MP alerta para rede criminosa que utiliza forma "muito complexa" para roubar dinheiro das contas bancárias.Secretas alertam para esquema de ciberespionagem de um Estado estrangeiro que visa contas de WhatsApp e Signal