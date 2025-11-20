Falha elétrica em Paris afeta 55.000 residências em dois bairros da capital francesa

Dois bairros da capital francesa foram na manhã desta quinta-feira, 20 de novembro, afetados por uma quebra de energia elétrica que deixou 55.000 residências sem luz, de acordo com a companhia de eletricidade RTE (Réseau de Transport d'Électricité).A falha elétrica "durou apenas alguns minutos", segundo o Le Parisien, que cita a RTE, e às 07:10 hora local, (08:10 em Lisboa) 55.000 residências "estavam ainda sem energia elétrica".A falha afetou semáforos e postes de iluminação pública em parte de dois distritos de Paris e Hauts-de-Seine e terá durado "cinco minutos", segundo fonte da Enedis, a empresa pública gestora da distribuição de energia elétrica em declarações ao Le Parisien, que alega ter constado que "nem tudo estava restabelecido às 07:00 locais"."Trata-se de um incidente técnico na subestação RTE de Issy-les-Moulineaux, com 200 megawatts", esclareceu à publicação francesa a gestora da rede de transporte de eletricidade, que apresentou "desculpas pelo transtorno causado".O restabelecimento do fornecimento de eletricidade estava em curso em "boa parte das residências" afetadas no sul de Paris e em Issy-les-Moulineaux; às 07:10 o número de residências afetadas ascendia a 55.000 e 40 minutos depois eram apenas 2600, ainda segundo o Le Parisien.A falha de energia afetou também a linha 12 do metro de Paris, cuja circulação esteve temporariamente interrompida.“Apagão”, “flotilha” e “tarefeiro” entre finalistas da Palavra do Ano 2025.Apagão afeta nove estados do Brasil durante a madrugada.Apagão. Governo anuncia 400 milhões de euros de reforço da rede elétrica