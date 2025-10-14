Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Apagão afeta nove estados do Brasil durante a madrugada

A falha na distribuição de energia afetou centenas de milhares de pessoas e esteve associada a uma interferência no sistema, informaram as empresas. O serviço foi, posteriormente, restabelecido.
Do Rio de Janeiro a São Paulo, vários estados brasileiros registaram falta de energia na madrugada desta terça-feira, 14 de outubro. A falha afetou centenas de milhares de famílias.

Em causa terá estado uma interferência no Sistema Interligado Nacional brasileiro (SIN), que afetou o fornecimento de energia. Entretanto, a distribuição já foi restabelecida.

De acordo com relatos citados pela Globo, foram afetados os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal.

A Light, que distribui energia no estado do Rio de Janeiro, fez saber que a falha afetou 450 mil clientes e durou 30 minutos. No caso da Região Metropolitana do Rio, a Enel indicou que foram 277 mil os consumidores afetados, por um período total de 50 minutos.

